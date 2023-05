El peronismo sin Cristina

Alberto Fernández no estuvo presente en el acto del 25 de Mayo y parece haber perdido influencia en el armado de las candidaturas. La idea de Cristina es que las candidaturas del Frente de Todos pasen por su "tamiz", ya que considera que ella es la única capaz de ordenar las internas que dividen al partido.

Sin embargo, la influencia de Cristina genera preocupación en el peronismo no kirchnerista, especialmente entre los gobernadores provinciales que han anticipado las elecciones para no ser arrastrados por una posible derrota nacional. Existe el temor de que una candidatura del Frente de Todos sin un acuerdo sólido pueda llevar al cuarto lugar en las elecciones primarias de agosto, lo cual afectaría la gobernabilidad del partido. No obstante, cualquier factura por esta situación se espera que se le pase a Cristina después de las elecciones de octubre, como es común en el peronismo cuando los resultados no son favorables.

En resumen, el peronismo se enfrenta a un nuevo panorama político sin la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Ella busca influir en la definición de las candidaturas del Frente de Todos, priorizando los pisos electorales y la fidelización del voto kirchnerista. Sin embargo, su influencia genera tensiones dentro del partido, especialmente entre los gobernadores provinciales. La verdadera repercusión de esta situación se verá en las elecciones de octubre y en la gobernabilidad posterior.