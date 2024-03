El Papa Francisco le envió una carta a la vicegobernadora de Santa Fe

Mensaje Papa Francisco: "Sin complicidades del poder político, judicial y económico no sería posible llegar a la situación de Rosario"

En diálogo con Ahí Vamos (UNO 96.3), la vicegobernadora expresó su emoción por el gesto del líder religioso y detalló cómo se llevó adelante el contacto: “Cuando él hizo el video mencionando Rosario, yo justo estaba por una acción de gobierno en Francia y lo llamo al gobernador y le digo, ¿viste el video del Papa?”. Y continuó: “ El gobernador me dijo que vaya a verlo pero como no podía le escribí una carta ”. Según indicó, hizo llegar la carta a través de la diputada Victoria Morales Gorleri, a quien conoció en su paso como legisladora y que tiene contacto con el Sumo Pontífice.

Conmovida por la situación, Scaglia detalló el contenido del mensaje que hizo llegar a Francisco: “Le conté qué estábamos haciendo, nuestra pelea en la provincia de Santa Fe, le conté nuestros programas sociales, de por qué creemos que de esto no se sale sólo con acciones de seguridad sino con inversión social. Le conté cuánto trabajábamos junto a las empresas y las iglesias”.

Sobre la respuesta del Papa, señaló: “Fue y sigue siendo muy emocionante porque él en la carta me dice que lo impresionó ver el sentido del gobierno como servicio”. Y añadió: “Nos agradece el testimonio que estamos dando y el sentido que le estamos dando al gobierno. Es un mensaje muy importante para la provincia, no solo para mí que obviamente me tocó recibirla”.

Al respecto, aseguró que el sentido de gobierno como servicio es algo que buscan “transmitir con el gobernador”: “El servicio público tiene que tener otra vez ese lugar de importancia en la sociedad, de entrega y de trabajar sin parar para cambiar las cosas”.