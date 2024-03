El Gobierno recibió a diputados del PRO por la Ley Ómnibus.

Tras la reunión, Ritondo confirmó que el Pro volverá a votar a favor del proyecto del Gobierno, en su nueva versión más acotada que la original, para avanzar en desregulaciones de la economía, entre otras iniciativas que encierran sus 266 artículos más sus anexos.

“El bloque del Pro va a volver a acompañar. Esta ley es necesaria sobre todo para el tema de atraer inversiones”, confirmó Ritondo a un grupo de periodistas acreditados. Al respecto, se mostró confiado en que ahora la iniciativa sí sea aprobada y que no fracase como en enero pasado: “No creo que vuelva a pasar lo de antes, ahora los artículos se conocen, son más claros, no hay lugar para el tema de votarla en general pero después no en particular”, consideró el titular de la bancada.

Se espera que la iniciativa, que aún se conoce a través de un borrador y su versión final debe girarse al Congreso, se comience a tratar en comisiones a mediados de abril y que para alrededor del 24 de ese mes llegue al recinto.

Una de las claves para que el oficialismo pueda sacar adelante el proyecto será la postura que adopten los diputados del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto: “Esperemos que ahora pueda ordenar a la tropa”, deslizaron los representantes del espacio macrista.

Por otro lado, Francos se reunirá este martes en Salta con 10 gobernadores del norte argentino, mientras que la semana próxima hará lo propio con los mandatarios provinciales de lo que era JxC, debido a que una de las cuestiones que todavía genera conflicto es el impuesto a las Ganancias, ya que los mandatarios de las provincias del sur se niegan a que se retrotraiga la cuarta categoría, mientras que los del norte reclaman que se haga.

Así las cosas, el oficialismo busca generar un cierto consenso entre todos los sectores antes de enviar la nueva Ley Ómnibus al Congreso, para evitar que la oposición vuelva a rechazarla, como ocurrió a principios de febrero pasado, pero para eso primero debe garantizar que no haya diferencias en algunos puntos clave.

Es el segundo encuentro que mantiene el Gobierno con los amarillos, la primera fue el pasado 15 de marzo. En esa ocasión, le habían transmitido su total apoyo a la Ley Bases y al DNU 70/23, pero habían planteado observaciones en torno a Ganancias y fórmula jubilatoria.

En otro plano, los macristas también mantuvieron una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el ministro de Defensa, Luis Petri, con el objetivo de conversar y analizar los cinco proyectos respecto de las reformas en políticas de seguridad.

Fuente: Parlamentario