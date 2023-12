¿El DNU de Javier Milei es legal? La opinión de dos abogados

Política Horacio Rodríguez Larreta cuestionó el DNU de Javier Milei: "Así no"

"No es más que lo que anunció en campaña y lo que prometió en su discurso inaugural. El tema es las formas, porque tiene 80 páginas y cada una tiene más apartados. Importa un cambio en la relación entre el Estado y los particulares", indicó Vítolo. Y agregó: "La discusión es si debió hacerse por decreto o por ley. En condiciones normales, debería ser por ley. El tema es que hace mucho tiempo, especialmente desde 1994, convivimos con el DNU, incorporados como algo urgente . La pregunta es, ¿estaban dadas las circunstancias extraordinarias para que se optara por el DNU? Si tomamos los antecedentes, entonces si. Lo hicieron todos, desde Raúl Alfonsín hasta Alberto Fernández. El plan austral, la pesificación, la emergencia económica, las regulaciones de pandemia, fueron por decreto. Y la jurisprudencia fue benévola".

El letrado opinó luego: "El problema es que las circunstancias particulares lleven a decidir que el Congreso no puede tomarse el tiempo necesario. Y ese es el argumento. Hay un sistema, asimismo, para que el Congreso determine la legalidad de este DNU. O sea, en abstracto, debería ser por ley, pero la justificación da cuenta de la urgencia para que exista".

DNU: "Milei expropió competencias del Congreso"

"Es una sorpresa, no existe DNU de estas dimensiones. Estamos acostumbrados a DNU donde frente a algo particular se modifiquen una o dos normas. Desde mi perspectiva está asumiendo funciones legislativas a partir de la delcaración emergencia, que es competencia exclusiva del Congreso", indicó Puga por su lado. Y agregó: "Esto no sucedió, se autodelegó competencias, lo cual es una expropiación de competencias".

La letrada resaltó a continuación: "Hay dos herramientas de excepción pertinentes. Una es la declaración de emergencia, que la hace el Congreso y que delega competencias en el presidente para que legisle con amplitud. Y otra es el Decreto de Necesidad y Urgencia, que están pensados para una circunstancia excepcional que no permite tratamiento del Congreso. Algo extremo que no se puede esperar".