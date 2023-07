Eduardo Beswick: "Esto se termina el 22 de octubre y vamos a ser libres"

image.png

Etchevehere, por su parte, manifestó su beneplácito por la respuesta de los concordienses a la convocatoria de La Libertad Avanza y relató que “al llegar a Concordia, pasamos por algunos barrios donde se percibe el abandono del Estado, que fueron focos de promesas, de compromisos con los que les iban a cambiar la vida y no fue así porque se abocaron a buscar el beneficio personal”. Seguidamente, se refirió a “los golpes que hemos recibido en los últimos días, ataques plagados de injurias, que han sido desmentidas de manera contundente por Javier Milei, y que hoy, afortunadamente, están en manos de la justicia para que sea esclarecido y se termine la campaña sucia”, dijo, para luego afirmar que “todo eso lo único que hizo fue fortalecernos y aquí, como en Villaguay y Gualeguaychú, donde estuvimos estos últimos días, lo confirman: cada vez más ciudadanos de buena fe, se unen a La Libertad Avanza”, cerró.

Liliana Salinas, candidata en primer lugar a diputada provincial apuntó a uno de los temas que considera prioritario para su tarea legislativa: “quiero luchar por los derechos de las personas con discapacidad, por la salud, porque es un derecho. Solamente los que lo vivimos, sabemos lo que es conseguir un turno para una operación, para una ecografía o una radiografía para nuestros hijos. Te la dan para dentro de tres meses, cuando se están muriendo y debe ser ya. O los pasajes, que los dan para un mes después, porque no entienden la urgencia”, lamentó. Recordó que hace muchos años “vengo luchando, corriendo con mi hijo en silla de ruedas y lo hago para que los gobiernos entiendan que es inadmisible que no haya rampas, que no haya baños adaptados, que no haya comercios adaptados para las personas con discapacidad, porque el gobierno no lo exige, porque no le importa”, expresó.

Participaron también del lanzamiento, el candidato a diputado provincial en segundo lugar, Carlos Damasco; la candidata a viceintendente de Concordia, Adriana Echeverriborda Puyol; la candidata a senadora departamental, Gladis Cabrera, y los candidatos a concejales, Javier Antonio Aguilar, Yáiza Pessolani Bechet, Ignacio cabrera, Analía Miranda, Luis Begué, Emilce Esnarriaga, Carlos Benítez y Tamara Ceballos; el candidato a intendente de Puerto Yeruá, José Luis Dominguez, su candidata a viceintendente, Victoria Schwindt y los candidatos a concejales, Sergio Álvarez y Claudia Kinderknegt; el candidato a intendente de Estancia Grande, Edgar Arrúa y su candidata a viceintendente, María del Carmen Barrio, y el candidato a intendente de Villa del Rosario, Fabián Arosio y la primera concejal, Gloria Martínez.