Edgardo Kueider pide una tarifa diferencial para Entre Ríos

"No es una medida específicamente que esté en el Presupuesto, pero sí tiene un impacto, como todo gasto. La Secretaría de Energía emitió una Resolución que establece un beneficio a provincias del norte, que discrimina a Entre Ríos. Tiene que ver con una tarifa diferencial en verano, coincidente con un proyecto que yo presente de zonas cálidas, en ocasión de lo que tratamos en aquel momento, que eran los beneficios de las denominadas zonas frías ", resaltó Kueider. Y agregó: "Nosotros planteamos que lo que sucede con el gas en el sur, sucede con la energía en el norte. Pero acá no se nos incluye, donde también sentimos el impacto del verano y en el consumo de electricidad".

"La Secretaría de Energía tiene mapas isotérmicos. A nosotros nos corresponde, técnicamente, lo mismo que a Tucumán. Por eso no estar es una clara discriminación, elevé mi queja a la Presidencia, al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía", apuntó luego Kueider. Finalizó argumentando: "El Gobierno nacional y el Ministerio de Economía han sido generosos con Entre Ríos, pero yo no puedo permitir que esta decisión, en un tema tan sensible, proceda sin ningún tipo de modificación. Yo estoy para defender los intereses de la provincia y Entre Ríos debería estar incorporada. Así corresponde".