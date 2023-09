Dónde voto en Rosario 2023: el padrón para el domingo

¿Por qué puede cambiar el lugar de votación para las elecciones nacionales?

Luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a nivel nacional, el local o mesa de votación puede cambiar en Santa Fe. Esto se debe a que no se unificaron los padrones de ambas jurisdicciones.

¿Cuándo hay que votar en Rosario?

Domingo 10 de septiembre: elecciones generales en la provincia de Santa Fe.

Domingo 22 de octubre: elecciones generales en Argentina.

Domingo 19 de noviembre: balotaje presidencial si hace falta.

¿Dónde voto en las Elecciones PASO 2023 de Rosario?

Para averiguar dónde hay que ir a votar en Rosario, el Tribunal Electoral de la Provincia (TEP) habilitó su sitio oficial con un sistema de consulta online del padrón definitivo. El trámite requiere el número de DNI y género de la persona. Hay que tener en cuenta que el lugar puede variar ya que se sumaron 2366 jóvenes al padrón desde que se realizaron las PASO el 16 de julio.

Con esta información es posible ganar tiempo a la hora de los comicios. Además de la mesa designada, la página detalla el orden en el padrón, un dato que sirve para agilizar la tarea de las autoridades.

padron electoral.jpg Está habilitado el sitio para consultar el padrón electoral.

¿Qué pasa si no voto?

Las elecciones son obligatorias. En caso de ausencia, esa persona quedará en el Registro de Infractores al Deber de Votar, que se puede consultar en la página de la Cámara Nacional Electoral.

Allí también se podrá consultar cómo pagar la multa correspondiente.

Elecciones 2023: ¿Puedo votar si perdí el documento?

Para emitir el voto todos los electores deben acreditar su identidad con alguno de los documentos habilitados. En caso de perderlo no pueden votar. No se puede votar con una constancia de DNI en trámite, porque no se considera probatoria de la identidad del elector.

Quienes no puedan votar por haber perdido el documento deben hacer la correspondiente denuncia de pérdida del mismo para luego justificar la ausencia.

¿Cómo jusificar el no voto en Rosario?

Hasta el viernes 13 de octubre se podrá realizar el trámite para justificar el no voto en cualquiera de las oficinas de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.

En Rosario, habrá que acercarse a Pasaje Álvarez 1516 de lunes a viernes de 12 a 17 horas, en tanto que en las oficinas de atención del resto de la provincia puede hacerse de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas.

Para justificar la inasistencia a votar por alguna de las razones previstas por el Código Electoral Nacional, los interesados deberán asistir a la oficina con su documento y una constancia que justifique el no voto. De acuerdo con el Código Electoral Nacional, tienen justificada la inasistencia a votar:

Los jueces y sus auxiliares que debieron asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras duró el acto comicial. El interesado deberá adjuntar una constancia donde se verifique el desempeño de sus funciones durante las horas en que se desarrolló el acto electoral.

Los que el día de la elección se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. El interesado deberá adjuntar certificado extendido por la autoridad policial del lugar en donde encontraba el día de los comicios.

El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento debieron realizar tareas que le impidieron asistir a los comicios durante su desarrollo. El interesado deberá adjuntar una constancia donde se verifique el desempeño de sus funciones durante las horas en que se desarrolló el acto electoral.

Santa Fe creó un registro de Autoridades de Mesa

Dos semanas antes de las PASO de julio, el Tribunal Electoral abrió un registro voluntario de autoridades de mesa. Fuentes oficiales destacaron que la base de datos será permanente, de modo que facilitará la búsqueda en las próximas convocatorias para escrutinios a nivel provincial y nacional.

Según informó el TEP, las personas encargadas de los locales de votación o escuelas cobrarán 20.000 por su labor. Tanto asistentes como autoridades recibirán $ 15.000 respectivamente.

¿Qué se vota durante las elecciones provinciales en Rosario?

Quienes viven en Rosario pueden elegir entre cuatro fórmulas de gobernador o gobernadora y vice. Además se renueva toda la Cámara de Diputados de Santa Fe y el cargo de senador departamental que actualmente ocupa Miguel Rabbia.

Javkin y Monteverde compiten mano a mano por hacerse cargo de la intendencia hasta 2027. Por otra parte, la boleta única de concejal incluye a seis listas diferentes para definir quiénes ocuparán 15 bancas del Palacio Vasallo.

Debutó el voto joven en Santa Fe

Uno de los principales cambios de la campaña electoral de 2023 en Santa Fe fue la implementación del voto joven. La ampliación del padrón solo se aplicaba a nivel nacional, pero el Tribunal Electoral de la Provincia habilitó la participación mediante una resolución que aún está en debate.

De acuerdo a datos oficiales, 83.881 personas menores de edad tuvieron la chance de ir a las cabinas desde las PASO de julio. El 40,59 % cumplió y lo hizo por primera vez en su vida, aunque no tienen la obligación.

¿Quiénes son los candidatos a gobernador/a de Santa Fe?

Solo cuatro candidatos lograron superar el piso de 1,5% de los votos, estos son:

Maximiliano Pullaro por Unidos Para Cambiar Santa Fe

por Unidos Para Cambiar Santa Fe Marcelo Lewandowski por Juntos Avancemos

por Juntos Avancemos Carla Deiana por el Frente de Izquierda y Trabajadores

por el Frente de Izquierda y Trabajadores Edelvino Bodoira por Viva La Libertad

¿Que sistema de votació se usa en Santa Fe?

Al igual que en las PASO 2023, el próximo 10 de septiembre los santafesinos elegirán a sus autoridades a través del sistema de boleta única papel, una por categoría. Lo positivo de esta votación, es que las mismas serán más reducidas.

Esta reducción de listas y candidatos, hace que el proceso de recuento de votos sea más rápido, por lo que se estima que los primeros resultados del escrutinio provisorio estará a las 21 horas del domingo.