Dónde voto en Concordia: consultá el padrón electoral para las Elecciones 2023

Entre Ríos tiene 1.143.459 personas habilitadas para votar.

Cuáles son los documentos válidos para votar

Todos los documentos están habilitados para votar en las Elecciones 2023 de Entre Ríos, pero recordá que no podés presentarte a votar con una versión anterior del DNI que figura en el padrón, con el DNI digital o con una constancia de que el mismo se encuentra en trámite. De ser así, el presidente de mesa no te dejará ingresar a cuarto oscuro. Los documentos habilitados son:

DNI libreta verde y libreta celeste

DNI tarjeta (incluso el que dice “no válido para votar”)

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

Qué se vota en Entre Ríos

Entre Ríos irá a las urnas sólo dos veces este año: el 13 de agosto para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 22 de octubre para las generales, donde se elegirán categorías nacionales, provinciales y locales. Existe la posibilidad de una tercera votación el 19 de noviembre en caso de ballottage nacional.

Entre Ríos se alejó del grupo de las 17 provincias que desdoblarán sus comicios de los nacionales, que son Neuquén, Río Negro, Misiones, Jujuy, La Rioja, La Pampa, San Juan, Tucumán, Salta, Mendoza, San Luis, Corrientes, Chaco, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego y Formosa.

La provincia de Entre Ríos cuenta con un padrón de más de un millón de electores. Además del Ejecutivo provincial, votará por 17 bancas departamentales del Senado provincial, 34 diputaciones provinciales, más de 80 intendencias y casi 300 Juntas de Gobierno y Comunas rurales. Para las fórmulas ejecutivas y para los cargos legislativos rige la ley de paridad de género, que obliga a alternar un varón y una mujer.

También renovará cuatro lugares en la Cámara de Diputados de la Nación.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa.

Están habilitados para votar los electores que figuran en el padrón electoral y pueden hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

Además, la Cámara Nacional Electoral ya habilitó las consultas telefónicas al 0800-999-7237 para dudas respecto al proceso electoral. A la hora de ingresar el número, se te pedirá que especifiques Documento Nacional de Identidad (DNI) y género, y se brindará la información requerida al elector.

¿Quiénes son los precandidatos a gobernador en las elecciones 2023 en Entre Ríos?

En las PASO 2023 en Entre Ríos se presentan 6 fórmulas que aspiran a poder competir en las elecciones generales provinciales de 22 de octubre. Estas son:

- Adán Bahl y Claudia Monjo (Más Para Entre Ríos)

- Sebastián Etchevehere y Mayda Spiazzi (La Libertad Avanza)

- Rogelio Frigerio y Alicia Aluani (Juntos por Entre Ríos - Lista Ahora Entre Ríos)

- Pedro Galimberti y Ana D´Angelo (Juntos por Entre Ríos - Lista Entre Ríos Cambia)

- Alberto Olivetti y Myriam Müller (Confederación Vecinalista Entre Ríos)

- Sofía Cáceres Sforza y Gabriel Geist (Frente de Izquierda y de los Trabajadores)

Cabe señalar que se oficializaron en total 859 listas, de acuerdo al Tribunal Electoral provincial. Las mismas incluyen la postulación de 13.362 precandidaturas para ocupar los 3.430 cargos electivos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno.

Quiénes son los candidatos a intendente de Concordia

En total hay 16 precandidatos a intendente y vices, que son los siguientes:

Eduardo Carlos Beswich – Adriana Echeverriborda Puyol (Lista 1 - La Libertad por Siempre – La Libertad Avanza)

Héctor Agustín Galarza – Claudia Patricia Barrio (Lista 502 - Agrupación 25 de Mayo– Juntos por Entre Ríos)

Francisco Azcue – Magdalena Reta de Urquiza (Lista 502 - Ahora Concordia – Juntos por EntreRíos)

Roberto Domingo Niez – María de los Ángeles Toller (Lista 502 – Cambiemos Concordia – Juntos por Entre Ríos)

Leandro Lapiduz – María Rosa Piedrabuena (Lista 502 – Concordia Cambia – Juntos por Entre Ríos)

Alfredo Julio Bogado – María del Carmen Trupiano (Lista 502 – Concordia Presente – Juntos por Entre Ríos)

Eduardo Horacio Cristina – Flavia Gisela Miranda (Lista 502 – Más por Concordia – Juntos por Entre Ríos)

Juan Carlos Cresto – Vanesa Leonardelli (Lista 122 – Con la fuerza de los hechos – Más para Entre Ríos)

Angel Francisco Giano – María Fabiana Leiva (Lista 311 – Concordia lo siente – Más para Entre Ríos)

Alfredo Daniel Francolini – Griselda Mercedes Di Lello (Lista 377 – Nos une la palabra – Más para Entre Ríos)

Armando Luis Gay – Mireya Liliana López Bernis (Lista 44 – Armando Concordia – Más para Entre Ríos)

Eduardo Agustín Asueta– María Josefina Buffa (Lista 5 – El trabajo es el camino – Más para Entre Ríos)

Juan Carlos Vargas – Roxana Alejandra Galarza (Lista 60 – Futuro y Progreso – Más para Entre Ríos)

Ivana Grisel Almada – Sergio Alberto Romagnino (Lista 1A – Unidad de Luchadores y la Izquierda – Nueva Izquierda)

Héctor Hugo Olivera – Ana Matilde Godoy (Lista 515 – Junto a los vecinos – Confederación Vecinalista Entre Ríos

José Carlos Elias Ostrosky – Mariana Etcheverry (Lista 33 – Arriba Concordia – Arriba Concordia).