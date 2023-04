Donald Trump se declaró no culpable de 34 cargos, fue arrestado y luego quedó libre

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump quedó este martes formalmente arrestado, en una jornada histórica en ese país norteamericano. El ex mandatario, favorito para volver a ser el candidato republicano al cargo en 2024, se declaró no culpable de los 34 cargos relacionados con el pago irregular a la actriz porno Storny Daniels. Sin embargo, quedó fichado luego de que le leyeran sus derechos.