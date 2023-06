Donald Trump se declaró inocente de las acusaciones por el manejo de los documentos clasificados

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se declaró inocente el martes ante un tribunal federal de Miami de los cargos penales que le acusan de haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca y de haber mentido a funcionarios que trataron de recuperarlos.

La declaración de no culpabilidad de Trump, presentada ante el juez Jonathan Goodman en un tribunal federal de Miami, abre una batalla legal que probablemente se desarrollará en los próximos meses mientras el republicano hace campaña para recuperar la presidencia en las elecciones de 2024.

Los expertos dicen que podría pasar un año o más antes de que se celebre un juicio.

Esta fue la segunda comparecencia de Trump ante un tribunal desde abril, cuando se declaró inocente de cargos en Nueva York derivados de un pago de dinero a una estrella porno para que guardara silencio.

Según publicó Infobae, la seguridad era estricta alrededor del tribunal donde se espera que Trump comparezca para negar más de 30 cargos de la acusación por retener ilegalmente docenas de documentos clasificados cuando abandonó la Casa Blanca en 2021, y de obstruir los esfuerzos para recuperarlos.

Antes de llegar, publicó un mensaje en su red social Truth en el que aseguró que este martes “es uno de los días más tristes en la historia de nuestro país”.

Luego del ingreso de Trump al juzgado, su vocera judicial, Alina Habba, habló ante los partidarios del ex mandatario y aseguró que “el presidente Trump está en una posición muy singular en la que no necesita que le hagan una ficha policial, obviamente. No es un riesgo de fuga. Es el principal candidato del Partido Republicano en este momento. Está pasando por un proceso que se ha coordinado con el Servicio Secreto y todo se manejará sin problemas”.

El ex presidente viajó en caravana durante unos 25 minutos desde su campo de golf a la sede del tribunal, donde se espera que niegue 37 cargos, entre ellos “retención ilegal de información relacionada con la seguridad nacional”, “obstrucción a la justicia” y “falso testimonio”.

El líder republicano se presenta a la reelección, y sus devotos partidarios ya habían empezado a salir a la calle la víspera de la vista, con la policía de Miami preparada para protestas de hasta 50.000 personas y preparada para la posibilidad de violencia.

“Nunca ha habido nada igual. Una caza de brujas como esta nunca ha tenido lugar”, dijo Trump a una emisora de radio hispana conservadora local después de llegar a Miami desde su casa de verano en Nueva Jersey el lunes. “Cuando miras lo que han hecho, y cuando miras los actos criminales y los actos horribles que han cometido, y luego vienen a por mí”.

El magnate, que cumple 77 años el miércoles, está acusado de acaparar deliberadamente docenas de secretos gubernamentales claramente marcados que se llevó ilegalmente a su mansión frente al mar en Florida cuando dejó el cargo en 2021, de negarse a devolverlos y de conspirar para obstruir a los investigadores que trataban de recuperarlos.

También se le acusa de compartir secretos sensibles de Estados Unidos con personas que no tenían autorización de seguridad, en un caso mucho más grave que cualquiera al que se haya enfrentado anteriormente, con cargos que pueden conllevar penas de prisión de décadas.