Diputados destacaron la importancia de continuar con la agenda social en 2023

Al respecto, en el canal Diputados TV, la diputada socialista Mónica Fein afirmó: "Hay varios temas de la agenda social. En comisiones se tratan temas de género, hubo debates sobre violencia y cuidado. Hay un tema muy importante sobre cómo fortalecemos el sistema de cuidado de niños, niñas y adultos mayores. Como las mujeres nos seguimos haciendo cargo del cuidado es un tema invisibilizado".

Y agregó: "Uno de los temas sería la licencia por paternidad. Nosotros tenemos proyectos que además hablan de una gestión integral de cuidados".

Mientras que Carlos Selva, legislador por el Frente de Todos, señaló que "la agenda social va a seguir en el sentido, no solamente de contención, sino de ver que paralelamente hay que generar condiciones para que la economía popular se empiece a formalizar. No es justo decir que hay un sector que no trabaja, lo están haciendo de manera informal. La economía popular es una herramienta que por varios años va a seguir trabajando de forma paralela y hay que generarle normas y reglamentos que le permitan consolidarse hacia la formalidad".

"No puede ser que no se le preste atención a un dato estadístico que brindó la ANSES, sobre que 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres se van a poder jubilar en los próximos diez años", concluyó Selva.