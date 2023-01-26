Diputados debate hoy 14 pedidos de juicio a la Corte Suprema

La Cámara de Diputados de la Nación comenzará a debatir hoy un total de 14 pedidos de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para continuar, suscribite a Ahora. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Para continuar, suscribite a Ahora. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La Cámara de Diputados de la Nación comenzará a debatir hoy un total de 14 pedidos de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Comisión de Juicio Político será presidida por la entrerriana Carolina Gaillard y se prevé que el debate comience a las 11 en la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, de esta H. Cámara de Diputados de la Nación.
Si bien la primera citación para el debate en comisiones contaba con 12 proyectos de pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, luego se agregaron dos más.
1. SILEY, VANESA: DE RESOLUCION. PROMOVER JUICIO POLITICO CONTRA EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DR. CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ, POR MAL DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES. (5039-D-2020) JUICIO POLITICO
2. OLIVETO LAGO, PAULA MARIANA; LOPEZ, JUAN MANUEL; FERRARO, MAXIMILIANO; ZUVIC, MARIANA; CAMPAGNOLI, MARCELA; FLORES, HECTOR; LEHMANN, MARIA LUCILA Y MANZI, RUBEN: DE RESOLUCION. PROMOVER JUICIO POLITICO CONTRA EL MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DR. RICARDO LUIS LORENZETTI, POR MAL DESEMPEÑO Y EVENTUALES DELITOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (0357-D-2021) JUICIO POLITICO
3. LOPEZ, JUAN MANUEL; OLIVETO LAGO, PAULA; FERRARO, MAXIMILIANO; BORREGO, VICTORIA; CAMPAGNOLI, MARCELA; CASTETS, LAURA CAROLINA; FRADE, MONICA EDITH; MANZI, RUBEN; MARTINEZ VILLADA, LEONOR MARIA; STILMAN, MARIANA Y ZUVIC, MARIANA: DE RESOLUCION. AMPLIASE EL PEDIDO DE JUICIO POLITICO CONTRA EL JUEZ DE LA CORTES SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DR. RICARDO LUIS LORENZETTI -EXPTE 0357-D-2021 (2177- D-2022) JUICIO POLITICO
4. DI TULIO, JULIANA - SENADORA NACIONAL -: PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DR. HORACI ROSATTI, POR MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (0025-P-2022) JUICIO POLITICO
5. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE JURISTAS: SOLICITAN SE PROMUEVA JUICIO POLÍTICO CONTRA LOS INTEGRANTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. (0054-P-2022) JUICIO POLÍTICO
6. DI TULIO, JULIANA - SENADORA NACIONAL -: PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA EL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, POR MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (0097-P2022) JUICIO POLITICO
7. VALDES, EDUARDO FELIX; UCEDA, MARISA LOURDES; CASARETTO, MARCELO PABLO; FERNANDEZ, AGUSTIN; PEREYRA, JULIO; MARIN, VARINIA LIS; CAPARROS, MABEL LUISA; HERRERA, BERNARDO JOSE; GINOCCHIO, SILVANA MICAELA; GONZALEZ, GUSTAVO CARLOS MIGUEL; PAROLA, MARIA GRACIELA; HERRERA, RICARDO; LEIVA, ALDO ADOLFO; OSUNA, BLANCA INES Y BRAWER, MARA: DE RESOLUCION. PROMOVER JUICIO POLITICO AL SR. PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DR. HORACIO ROSATTI Y DE LOS JUECES INTEGRANTES DRES. CARLOS ROSENKRANTZ, JUAN CARLOS MAQUEDA Y RICARDO LORENZETTI POR LA CAUSAL DE MAL DESEMPEÑO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA CONSTITUCION NACIONAL. (6905-D-2022) JUICIO POLITICO
8. MARTINEZ, MARIA ROSA Y CARRO, PABLO: DE RESOLUCION. PROMOVER JUICIO POLITICO CONTRA LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, DRES. HORACIO ROSATTI, CARLOS ROSENKRANTZ, RICARDO LORENZETTI Y JUAN CARLOS MAQUEDA, POR MAL DESEMPEÑO Y EVENTUALES DELITOS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 Y CONCORDANTES DE LA CONSTITUCION NACIONAL. (6906-D2022) JUICIO POLITICO
9. ASOCIACION CIVIL POR LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES – ASOCIACION CIVIL EXIGIR SOLICITA JUICIO POLITICO CONTRA LOS ACTUALES MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CARLOS FENRANDO ROSENKRANTZ Y RICARDO LUIS LORENZETTI POR MAL DESEMPEÑO O – EN SU CASO- Y DE CORRESPONDER POR DELITO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (100-P-2022) JUICIO POLITICO
10. DE MARTINO ANTONIO SOLICITA JUICIO POLITICO CONTRA LOS MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (103-P-2022) JUICIO POLITICO
11. LA GRECA RICARDO ANTONIO SOLICITA JUICIO POLITICO CONTRA LOS ACTUALES MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (106- P-2022) JUICIO POLITICO
12.ISASA PATRICIA INDIANA SOLICITA JUICIO POLITICO CONTRA EL MINISTRO DE LA CSJN HORACIO DANIEL ROSATTI POR LA CAUSAL DE MAL DESEMPEÑO (107-P-2022) JUICIO POLITICO
13. LLONTO PABLO PEDIDO DE JUICIO POLITICO CONTRA EL MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION HORACIO DANIEL ROSATTI POR MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES (0108-P-2022) JUICIO POLITICO
14. SANCHEZ, DIEGO C.: PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA LOS INTEGRANTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. (0109-P-2022) JUICIO POLÍTICO