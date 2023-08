Diputados aprobó reformas a la Ley de Alquileres

En la primera sesión tras las elecciones PASO, la oposición unida en la Cámara de Diputados -excepto la izquierda y los tres libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo- logró conseguir la media sanción de una reforma a la Ley de Alquileres , tras una votación que resultó con 125 votos a favor, 112 en contra y 3 abstenciones. El proyecto pasa ahora al Senado, que no se reúne para tratar iniciativas desde hace cuatro meses.

En primer lugar, este miércoles fracasaron una docena de proyectos que proponían la derogación total de la actual 27.551 al no reunir los dos tercios necesarios, ya que no contaban con dictamen. La idea era fuertemente avalada por buena parte de Juntos por el Cambio y los libertarios. Pero desde el principio se sabía que no habría chance.