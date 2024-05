Detuvieron a un dirigente de La Libertad Avanza en Entre Ríos.

Embed - La Sexta on Instagram: "Dirigente de #LaLibertadAvanza detenido en #SantaElena "Yo voy solo, déjenme", decía a los policías el excandidato a concejal José Luis Casals cuando intentaban esposarlo, la madrugada del domingo. Casals fue detenido por "resistencia a la autoridad y lesiones leves en contexto de violencia de género". A su pareja "la tenía del cuello", aseguran los policías. Su pareja, que lo denunció en octubre de 2023, este domingo negó haber sido agredida y no quiso ser examinada para constatar lesiones. De todos modos, se le impuso a Casals una restricción de acercamiento por 60 días y "la causa no se archiva", dijo a #LaSexta la fiscal de #LaPaz Josefina Caballero. Si sos víctima de #ViolenciaDeGénero o conocés a alguien que lo sea, llamá al 144."

