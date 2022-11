Denuncian a Patricia Bullrich por compras con sobreprecios

Se trata del modelo Shaldag MKII, fabricado por el astillero Israel Shipyards Ltd. Las lanchas fueron adquiridas a través de un convenio con el Ministerio de Defensa de Israel, en el cual aseguran que Bullrich y Marcos Peña intentaron esquivar la posibilidad de competencia y contrataron una empresa privada previamente elegida.

La compra se habría realizado con un sobreprecio del 138%, según un estudio del Área de Investigación del Vector Naval de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Según la UBA, el precio abonado por las lanchas fue de u$s 12,5 millones, cuando el valor de mercado era de u$s 5,25 millones. De esta manera, el total da como resultado un sobre precio de u$s 29 millones, en una compra adjudicada principalmente a la ex ministra de Seguridad.