Debate presidencial: los derechos a réplica más picantes

"Usted y los que promueven la mano dura fracasaron. Incrementaron en un 97% la población carcelaria. Cuando era ministra fue su orgullo sacarse fotos con 25 porros"

Schiaretti a Bullrich

"Los últimos gobiernos dejaron a las provincias solas en la lucha contra el narcotráfico"

Milei a Bullrich

"Usted miente sobre lo que yo digo. Hay una ley de armas y lo que hay que hacer es cumplirla"

Massa a Bullrich

"Es importante que quienes venimos acá contemos la verdad. Los datos desmienten las mentiras. En 2019 en Argentina se liberaron 16 mil presos; en 2020 se liberaron 9 mil. Por ende, la que debe explicar es Bullrich. En 2017 se eliminaron los inhibidores en las cárceles. Un programa de seguridad debe partir de la verdad"

Bullrich a Massa:

"Hace 4 años estás en el gobierno, no hablés de Tigre. Aumentaron un 70% los homicidios en Rosario, generaron la peor crisis de seguridad. No hablés de seguridad porque no tenés autoridad moral"

Milei a Bullrich

"No proponemos una venta de órganos. Pero hay 7 mil personas esperando un órgano y 300 mil potenciales donantes, algo está mal"

Bregman a Massa

"La gente está desesperada, vive con incertidumbre y el ministro ya firmó con el FMI más tarifazos y aumentos. Es decir, menos salarios"

Milei a Massa

"Massa sólo habla de trabajadores. Si se olvida del capital, le va a ir mal. El 30% de los trabajadores formales están por debajo de la línea de la pobreza. Y la producción se cae a pedazos"

Schiaretti a Massa

"Massa hablando de producción de empleo es un fetiche. El dólar está a 900 pesos, las reservas están menos 10. Las pymes no pueden exportar"

Bullrich a Massa

"Dólar a mil mangos, hiperinflación. Argentina está en una situación de emergencia"

Massa a Bullrich

"Se olvidan que llevaron a la peor deuda de Argentina y del FMI. Y también se olvidan que transitan la peor sequía. Me hice cargo cuando agitaban el helicóptero, porque amo mi país. Todos hablan de las economías regionales, pero yo bajé las retenciones"

Milei a Bullrich

"Argentina tiene cepo y ese cepo es un subsidio encubierto para exportadores. Su potencial ministro de Economía se juntó con Massa para cuidar el tongo y la corrupción"

Massa a Schiaretti

"Hay que sostener en el Congreso lo que se dice acá. Mucho de los impuestos que subieron los votaron los diputados cordobeses"

Massa a Milei

"Milei lo quiere es un mercado de trabajo donde las mujeres no tieneb oportunidad de desarrollo, donde los trabajadores pierden derechos y volvemos a un régimen de esclavitud, como el de hace 100 años"