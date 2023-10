Debate Presidencial: las preguntas de candidato a candidato

Pregunta: Tenés los chorros de Massa en la lista, ¿creés que vas a cambiar algo?

Respuesta: Vos tenés gente en tu lista que viene de otro lado, ¿vos sí podés lavar tu pasado de montonera asesina y yo no puedo cambiar?

Schiaretti a Bullrich

P: En Córdoba hicimos 3.100 kilómetros de gasoducto, ¿cuál es tu plan para que el norte tenga su estructura?

R: Córdoba recibió la mayor cantidad de obras en el gobienro de Macri. Fue una de las provincias más favorecidas

Massa a Bregman

P: Votaste con nosotros 24 leyes con nosotros y 2 con Milei, ¿en serio somos lo mismo?

R: Lo que decís es un tanto irresponsable, lo presentan como un monstruo y después le armás la lista

Milei a Massa

P: Valoro su tuit respecto a lo que pasó en Israel, ¿cómo avanzará en su política internacional?

R: No condené hoy, sino que desde 2014 vengo planteando la Ley de Juzgamiento en Ausencia, para que los terroristas sean juzgados y condenados en nuestro país.

Bregman a Schiaretti

P: Estuvo con Menem, después con Macri y ahora coquetea con Milei: ¿ese es el futuro que le propone a Córdoba?

R: Le dimos gobernabilidad al macrismo y al kirchnerismo, nunca no vamos a respetar la voluntad popular y votar leyes que perjudiquen al interior

Massa a Milei

P: Votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas, ¿cómo le explicás a una mamá?

R_: Deben ser atacadas por la salud pública. Si tenés que hacer una ley, entonces el sistema anda mal.

Schiaretti a Massa

P: ¿Por qué no cumplís con la ley y no pagás lo que corresponde a las provincias que no transfirieron caja?

R: Decidimos ampliar con un mecanismo de actualización para que la caja de jubilación reciba fondos que garanticen que obras sociales y jubilados tengan su dinero

Milei a Bregman

P: ¿Me podría decir la lista de empresas que va a nacionalizar?

R: Lo que yo peleo es por un gobierno trabajadores, porque toda la economía se planifique democráticamente, al revés de lo que pasa ahora, en donde los empresarios definen si hay vacunas o alimentos

Bullrich a Schiaretti

P: ¿Usted cree que la dolarización se puede aplicar?

R: Indudablemente no es una política que se pueda aplicar. Falta política fiscal, Banco Central independiente y tipo de cambio desdoblado

Bregman a Bullrich

P: Dijo que quería escuchar a presos, ¿por qué defiende tanto el teléfono de su secretario?

Milei a Schiaretti

P: Juntos por el Cambio como UxP quieren mantener las retenciones, ¿por qué sacarlas favorecería a Córdoba?

R: Hay que eliminar las retenciones, es una confiscación a las provincias desde el AMBA.

Massa a Bullrich

P: El Previaje cambió el sector turístico, ¿lo va a eliminar?

R: La inflación que generaste es culpa del gasto, haciendo pomada a las empresas. No me vengas con plancitos, vamos a bajar la inflación.

Schiaretti a Bregman

P:¿Usted acuerda con el equilibrio fiscal?

R: Eso son frases hechas que inventaron los liberales. El problema es que durante el gobierno de Macri y Fernández los ricos se hicieron más ricos y los pobres, más pobres.

Bullrich a Massa

P: ¿Cuándo van a dejar de afanar?

Bregman a Milei

P: Usted niega el cambio climático, el genocidio, el patriarcado, ¿niega los femicidios?

R: No niego el cambio climático, digo que en la Tierra hay ciclos de temperaturas

Bullrich a Bregman

P:Los países socialistas tienen ejércitos fuertes, ¿por qué odiás a las fuerzas de seguridad?

R: Cuando ella dirigía las fuerzas de seguridad, desapareció personas y le vendió armas a Bolivia en el golpe

Massa a Schiaretti

P:Propuse que Córdoba sea subsede del Mundial 2030, ¿vas a acompañarnos?

R: Explicamos cómo estamos remodelando el estadio para ser sede.

Milei a Bullrich

P: ¿Qué vas a hacer con las Leliqs?

R: Melconian es una persona seria, no lee libritos. Las Leliqs son las que usted va a ser puré con la dolarización, que será con sueldos de hambre.

Bregman a Massa

P: Usted habló de llamar a los liberales y a radicales a su gobierno, ¿esa es la unidad que busca?

R: Precisamos a los mejores, no importa a dónde hayan participado. Ojalá haya dirigentes de izquierda en la agenda feminista, ojalá haya liberales en el superávit. Los mejores

Schiaretti a Milei

P: ¿Va a mantener la adhesión al Acuerdo de París y la Agenda 2030?

R: No adherimos al marxismo cultural y la decadencia. Presentamos una agenda energética con restricciones aplicables en Europa, estamos sobrecumplidos.