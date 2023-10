Debate Presidencial: "Contribuye y ayuda a la democracia"

"Nadie puede desconocer que la mecánica de debatir ayuda y contribuye a la democracia. A diferencia de debates anteriores, hubo una novedad, que fue que los ciudadanos pudieran participar. Por eso creo que no hemos tomado real conciencia o no hemos valorado lo que reviste el involucramiento en este tipo de eventos políticos", indicó Tarragona. Y agregó: "En términos generales fue un debate ceñido a roles, ceñido a determinadas estructuras. En principio no está mal, pero creo que muchos no quedamos con la necesidad de más. En una semana tenemos una segunda instancia donde, tengo esperanzas, habrá algo más descontracturado. Son experiencias de las cuales hay que aprender".