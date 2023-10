Debate Presidencial 2023: Sergio Massa y Patricia Bullrich buscaron polarizar con Javier Milei, con fuertes cruces en economia

Sergio Massa y Patricia Bullrich buscaron polarizar con Javier Milei, con fuertes cruces en economia. En tanto Myriam Bregman puso el foco en los derechos humanos y Juan Schiaretti habló de una Argentina federal.

Un camino distinto al de Milei

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró en el debate que "la Argentina tiene que elegir un camino distinto al que plantea (su rival de La Libertad Avanza, Javier) Milei".

"Milei plantea la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF; que de alguna manera los hijos de los argentinos pague la universidad y la escuela secundaria, un modelo de dolarización que sólo tienen Zimbawe, El Salvador y Ecuador", sostuvo el ministro de Economía.

Al cruzar al libertario, el tigrense añadió: "La Argentina tiene que elegir un camino distinto, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica, obviamente con equilibrio fiscal y acumulación de reservas, pero no rifando la moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central".

"Zimbawe, Ecuador y El Salvador: éso es lo que te propone Milei. La Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo: gasoductos, venta de energía al mundo y exportación de valor agregado son el camino para acumular reservas y fortalecer la moneda", subrayó.

Durante su turno en el bloque temático de Economía, el funcionario nacional afirmó que tiene "claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina y que los errores de este Gobierno lastimaron a la gente".

"La Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo", manifestó.

Respecto a las propuestas, indicó que va "a poner en marcha la Moneda Digital Argentina" y explicó: "Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad e comerciar con el celular o la tarjeta lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos".

Al abrir el segundo bloque temático, el candidato presidencial de Unión por la Patria subrayó que la educación debe ser "pública y gratuita", porque es "un derecho de todos y todas". "La educación es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país, porque construye el valor más importante que tiene una sociedad, que se llama capital humano", continuó.

En otro tramo, el funcionario nacional celebró que la Argentina es "palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos", aunque aclaró: "Tenemos la responsabilidad de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos: el derecho a un ambiente sano, a la salud, a la educación, a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y violencia a ser asistidas por el Estado".

En el segmento de preguntas cruzadas, Massa se dirigó a Milei y afirmó: "La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la Historia".

"La gestión de Massa es un desastre"

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que tiene "lo que hay que tener para gobernar el país", en el marco del Debate 2023, donde se diferenció del libertario Javier Milei y cuestionó la gestión económica del ministro y aspirante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"El kirchnerismo nos deja una argentina arrasada, caótica, por eso los argentinos necesitamos un cambio. La pregunta es quién puede hacer este cambio", planteó en su minuto de presentación.

En la misma línea, respondió: "Massa es presidente en funciones y su gestión es un desastre, Milei está solo por eso tranza con lo peor del sindicalismo mafioso".

"Tengo lo que hay que tener para gobernar al país: coraje y poder político propio", explicó.

En otro pasaje, se dedicó a polarizar también con el candidato de Unión por la Patria: "Massa explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía poder ser el mejor presidente. Cómo podes dividirte con tanto cinismo. Aumentaste 40 impuestos".

"¿Queres hacer una ley penal? Dale, llevate a [Martín] Insaurralde. Llévatelo. Hiciste todo mal", sostuvo tras la el escándalo en el que estuvo envuelto el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof.

Bullrich cuestionó el presupuesto que el titular del Frente Renovador presentó en el Congreso al sostener que es un presupuesto de déficit, y lo acusó de llevar al país a una hiperinflación.

Tras el minuto de Massa en el que responsabilizó al expresidente Mauricio Macri de contraer la deuda más grande de la historia al Fondo Monetario Internacional (FMI), arremetió: "Terminala con el FMI porque la peor deuda la ha solicitado este Gobierno".

Durante su turno en el bloque temático de la titular del PRO en uso de licencia aseguró que la sociedad pide a gritos "terminar con la angustia en la que vivimos. Conmigo esto se acaba, voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, mentiras, ni cuentitos".

En el segundo bloque temático relativo a Educación, Bullrich expuso que el oficialismo destruyó el futuro de la Nación al denunciar una "tragedia educativa", con "millones de chicos sin clases" y la complicidad del Gobierno con el sindicalismo.

En el uso de sus dos minutos, expresó: “Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pones un cero y los manda a marzo. Así que Massa, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa en el país… Dos años tuvieron la escuela cerrada, se terminó la mejor educación del mundo".

A modo de cierre, la titular del PRO dijo: "Hace 20 años damos la batalla contra el kirchnerismo, que tanto dolor te trajo. Cada vez que ellos dijeron ‘vamos por todos’, nosotros pusimos el pecho. Hoy estamos ante la batalla final. Pero para transformar la Argentina no alcanza solo ganarles en las urnas, hacen falta cambio profundo y verdaderos, que duren porque siempre están amenazando".

"Ministro Massa, usted causa mucha gracia"

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, salió al cruce del postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, que lo cuestionó por su plan económico.

"Ministro Massa, usted causa mucha gracia", le dijo Milei al funcionario nacional, y le cuestionó defender las jubilaciones públicas que "son las más bajas en dólares" de los últimos años.

"Por qué no me cuesta el desastre fiscal que están haciendo con el plan platita", arremetió el diputado nacional en su momento de derecho a réplica.

También defendió su plan para privatizar empresas públicas y señaló: "Me habla del caso YPF, hoy vale 11 veces menos de cuando la bestia de (Axel) Kicillof la estatizó".

"Estamos al borde de la hiperinflación, por qué no nos cuenta cómo vamos a salir de eso, en vez de cuentos de hadas", le cuestionó el libertario al ministro de Economía.

"Usted era el presidente de la Cámara baja y yo siempre los Presupuestos se los voté en contra porque tenía déficit fiscal yo se los voté en contra", afirmó Milei.

Además, afirmó que durante un cuestionamiento que hizo a un contrato del estado cayó "en la volteada" su ex jefe Eduardo Eurnekian.

"La dolarización es la única manera que tenemos para bajar la inflación", agregó el diputado nacional.

"Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional"

El gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, se presentó como el único postulante que no es “de la república del AMBA”.

“Vengo a proponer lo que ya hicimos en Córdoba”, dijo, y enumeró el respeto a las instituciones, el equilibrio fiscal y el adiós a la grieta.

El mandatario cordobés habló de economía: “No hace falta un ajuste salvaje, hay que cuidar la no superposición de funciones entre provincias, Nación y municipios, y hay que darles los subsidios a quien le corresponden”.

“Massa duplicó la inflación, el dólar estaba en 250 hace un año y ahora está en 800 pesos”, cuestionó Schiaretti.

A la vez, aseguró que Massa “es el titular de este gobierno kirchnerista, porque Cristina Kirchner y Alberto Fernández están desparecidos, mientras Argentina está al borde de una hiperinflación”.

Bregman: "Milei no es un león es un gatito mimoso del poder económico"

En el marco del Debate 2023, la candidata presidencial del Frente de Izquierda criticó al libertario y se diferenció de la totalidad de los participantes al sostener que "no se puede estar atado al FMI".

La presidencial del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, utilizó sus minutos en el Debate Presidencial 2023 para diferenciarse del resto de las fuerzas políticas respecto a su mirada crítica del vinculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, y protagonizó el primer cruce al chicanear al aspirante de La Libertad Avanza, Javier Milei, por su apodo y slogan: “Milei no es un león, es un gatito mimoso del poder económico”.

“Es un empleado de los grandes empresarios”, continuó tras la exposición del diputado libertario sobre sus propuestas económicas.

En la misma línea, afirmó: “Milei llega hasta acá hablando contra la casta. Pero, hace alianzas con Barrionuevo; Sergio Massa le hace las listas; ya se mudó a un barrio privado como muchos de los políticos que él critica”.

Durante su exposición en el bloque relativo a la Economía, Bregman subrayó: “Después de escuchar tanto peloteo sobre parcialidades es muy bueno recordarla historia. En el ‘89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI. En el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el fondo; en el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este Gobierno y Sergio Masa nos sometieron al FMI".

"Si llegamos al 60% de pobreza infantil no fue por enfrentar mucho al FMI, sino por seguir todas y cada una de sus recetas. Cuando se discutió el acuerdo en el Congreso, advertimos que era inflacionario y teníamos razón. Como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI las consecuencias para el pueblo van a ser mucho peores", continuó.

La diputada de izquierda remarcó en que "no hay salida, si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta", y cargó nuevamente contra Milei por mostrar su ideas "como novedosas, pero ya las conocemos, ya las aplicó Domingo Cavallo, otro gran empleado del FMI y fueron un desastre".

"Al revés de lo que él dice para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores. La verdad es que mientras vos no llegás a fin de mes, no podés pagar el alquiler, la plata te alcanza cada vez menos, hay algunos como los bancos, los grandes empresarios, que ganaron como nunca. Somos la única fuerza independiente del poder económico, tenemos un programa integral para que eta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador”, amplió.