Debate Presidencial 2023: Sergio Massa y Javier Milei, cara a cara, a una semana de la elección

Así fue la chicana sobre los “psicotécnicos”

Massa: “Los argentinos tienen que elegir a quien tenga la templanza, la capacidad, el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para llevar adelante la argentina, hagamos el psicotécnico los dos. Vos te negaste. Javier si vos trabajaste de pasante en el Banco Central, ¿porque no te renovaron la pasantía? Eso es muy importante respecto del psicotécnico. Entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo porque, en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza”.

Milei: “Acaso vos lo tenés, vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca. (Por qué no le renovaron la pasantía en el BCRA) Era un joven que no estaba graduado. ¿O acaso la vida no tiene fracasos? No como vos que seguís siempre fracasando de la misma manera. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K. La verdad, dado lo poco propositivo que estás, el único que está preparado soy yo, no vos. Por eso la gente de Juntos por el Cambio nos está ayudando para que no nos roben la elección”.