Daniel Scioli firmó su candidatura: "No soy títere de nadie"

Elecciones Daniel Scioli le respondió a Máximo Kirchner: "Yo no soy títere ni candidato de nadie"

En esa oportunidad, en declaraciones a Canal 12 de Córdoba, pidió que "quede claro que no soy títere de nadie" y manifestó que "el candidato soy yo, Daniel Scioli. No dependo de otro espacio". "No estoy en contra de nadie. Voy a las elecciones con total independencia, autonomía y decisión", apuntó el embajador en Brasil en ese momento. Asimismo, expresó que está convencido de que con su propuesta electoral se viene "una Argentina más confiable, con más seguridad jurídica, con más inversiones, con más apoyo al campo y a la industria nacional".