Daniel Koch, entre los despedidos de Vialidad Nacional

Qué dijo Daniel Koch sobre los despidos

Koch había sido designado en ese puesto en la gestión anterior y tuvo la continuidad durante los primeros meses de la Gobernación de Rogelio Frigerio. “Al inicio de la gestión de Milei me dijeron que me quede y, en una consulta con el Gobernador me dijo que le interesaba que continuara”, sostuvo a Página Política. Y agregó: “De hecho le comenté que me echaban y me dijo; me encargo”.

De todas maneras- dijo Koch- “no tengo nada que reclamarle al Gobernador. Lo conozco hace mucho tiempo, de cuando armamos Unión por Entre Ríos con Jorge Busti”, recordó. y añadió: “Si sale, bien, sino me vuelvo a mi empresa constructora, en donde ya tengo proyectos” .

El funcionario lamentó el despido de trabajadores, entre ellos gente muy capacitada como dos ingenieros de la UTN que eran un avión. Pero bueno, esto es política”, volvió a lamentarse, aunque dejó una puerta abierta, publicó Página Política.