Custodia: Alberto Fernández cruzó a Patricia Bullrich

El expresidente Alberto Fernández salió al cruce de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y aclaró que el decreto que firmó sobre su custodia tras dejar el cargo no era más que una cuestión de competencias. La medida, en tanto, seguiría vigente pese a que se anunció su derogación .

"El decreto 735/23 que yo suscribí, solo puso la dependencia funcional del servicio de custodias de los ex presidentes y vicepresidentes en la Órbita de la Casa Militar y la Secretaria General, organismos que siempre tuvieron la función de custodia del Presidente en ejercicio. Ello obedeció a que es público y notorio que la ministra de seguridad y algunos de sus dirigentes más cercanos, están sospechados de haber ejercido una persecución política en el pasado ", dijo Fernández en la red social X.

Y agregó: "Su mano derecha, el Diputado Milman está denunciado en el atentado contra la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y yo personalmente tengo una demanda civil pendiente contra la ministra Bullrich. Es claro que no hay garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los ex mandatarios opositores. Si faltaba alguna duda, basta con la publicación borrada de un decreto firmado por ella, sin facultades para hacerlo".

Ayer, la ministra Bullrich había publicado que se derogó el decreto que establecía custodia presidencial para el expresidente Alberto Fernández en el exterior. Pero esa decisión no se publicó en el Boletín Oficial, por lo que continúa vigente.