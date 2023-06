Cristina Kirchner recibió a Daniel Scioli: "Su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más"

"Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales", recordó Cristina.

La vicepresidenta sostuvo que Scioli colaborará en la campaña del oficialismo y adelantó que se reunirá con Sergio Massa, uno de los rivales políticos dentro del peronismo.

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil", dijo.

"A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer", concluyó.