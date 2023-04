Cristina Kirchner no habló de candidaturas y pidió revisar el acuerdo con el FMI

FUERTES DECLARACIONES Alberto Fernández: "No debe haber nadie que señale un candidato en el Frente de Todos"

Ante el canto de "Cristina Presidenta", CFK respondió "no se hagan los rulos, ya se los dije", y recordó que hacía exactamente 20 años estaba con Néstor Kirchner el día de la elección de 2003, en la cual ingresó a la segunda vuelta contra Carlos Menem, quien terminaría bajándose.

"En esta Argentina circular, el pasado aparece otra vez en el presente. Hoy estamos en una situación en la que figuras, ideas y hechos del pasado quieren venir a instalarse en el presente, para condicionarlo", afirmó.

Sin mencionarlo, Cristina Kirchner hizo alusión a Felipe Cavallo con la convertibilidad, ideas que hoy vuelven con el proyecto de dolarización que busca imponer Javier Milei. "Fue sostenida con los dólares de las privatizaciones, y cuando se acabó, con endeudamiento. Eso no duró, obviamente", dijo.

"Es imposible avanzar en el futuro si no sabemos de dónde venimos", remarcó. "¿Es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que ya fracasó? ¿Qué nos pasa, argentinos? Que no me quieran convencer de que debemos volver atrás para solucionar este presente y el futuro", agregó.

CFK volvió a decir que "el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario", y que es "una política enlatada" que se impone a los países. En ese sentido, consideró que "es necesario revisar esas cláusulas, ese acuerdo" con el Fondo.

La vicepresidenta habló del endeudamiento "criminal" durante el gobierno de Macri, y cuestionó postulados de la teoría liberal sobre la inflación.

En uno de los pasajes más fuertes del discurso, apuntó: "No es casualidad que la única dirigente condenada, proscripta y que intentaron asesinar es una sola. Y no quiero ser autorreferencial. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tenemos miedo, de dónde? Caraduras".

"Perseguida, mis hijos. No quieren investigar a los que me quisieron matar. ¿Miedo tengo saben por qué? Porque mis nietos puedan crecer en un país tan injusto. Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar. Temo por los jóvenes", agregó.

"Quiero finalmente decir que es necesario que vuelva a haber un programa de gobierno donde discutamos estas cosas, de las que estuvimos hablando hoy. No hay que pelearse. Hoy el capitalismo ya no es una ideología, es el modo de producción de bienes y servicios más eficientes. Se vienen momentos donde tenemos que estar preparados para grandes cambios", dijo. En ese sentido, dijo que la disyuntiva es si ese proceso lo conducirá el mercado o los proyectos políticos.