Cristina Fernández de Kirchner: "No voy a ser candidata a nada"

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y vuelvo a la misma casa de la que salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar a mi compañero", dijo en un pasaje de su discurso.

LAS FRASES MÁS IMPORTANTES DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER

"Tal cual dijimos hace 3 años, la condena estaba escrita. No es que fuéramos adivinos, era mucho más sencillo. Si una causa en la cual un juez se había declarado incompetente, cuando llega Mauricio Macri se resucita, está claro que la idea es condenarme", destacó Fernández de Kirchner.

"Lo raro de la condena es que es por administración fraudulenta. Probé absolutamente que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de las leyes de Presupuesto, yo no legislo, fueron los senadores y diputados. Y tampoco administra ni ejecuta el presidente el Presupuesto"

"Quien tiene el deber jurídico de administrar el Presupuesto es el jefe de Gabinete. Curiosamente, los jefes de gabinetes declararon como testigos. No quiero decir que fueran culpables"

"Cuando los fiscales tuvieron que replicar los documentos, los hechos, no pudieron hacerlo"

"Esta condena no es una condena por las leyes de la Constitución ni el Código Penal. Tiene su origen en su sistema"

"Esto no es lawfare ni partido judicial. Esto es mafia judicial. Es un Estado paralelo, un sistema paraestatal donde se decide la vida y el patrimonio de los argentinos, por fuera de los resultados electorales"

"El Presidente hizo mención a algo que tomó estado público, un sitio de internet donde se publicaron los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que tuvo lugar el 17 de octubre. Un viaje en un avión privado a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido, que lo tiene secuestrado. En ese viaje, privado, fueron cuatro jueces: Juan Mahiques, un magistrado de Casación puesto a dedo por Macri; Julián Ercolini, el que instruyó esta causa; Yadarola y Caysials. Está todo el fuero federal. También dos funcionarios de Rodríguez Larreta. Uno de ellos es Marcelo D'alessandro, que me valló la casa e hizo acciones de inteligencia con la Policía de la Ciudad en el edificio de Uruguay y Juncal".

"Yo nunca voy a ser mascota del Poder. Así me den 20 años de condena"

"Pagar impuestos limita su independencia, pero subirte a un avión pagado por Clarín a una mansión en el sur no. Eso es mafia".

"Hay otro aspecto fundamental, en estas condenas sin clivaje en la Constitución ni el Código Penal. Es el periodismo. Se precisa de la complicidad de los medios"

"¿En serio podemos creer que este es un Poder Judicial serio?"

"No informan, no hacen periodismo. Hacen periodismo, para estas cosas"

"Yo estoy acá, no me fui nunca de mi país. El amarillo de la mesa judicial está prófugo en Uruguay"

"Es notorio que Clarín y Magnetto presionaron. A Néstor le sacaron la fusión, pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron a Telecomo es a Macri. Esa fue la disputa cuando fui presidenta. Por eso me están condenando a mí. Pero ojo, es el que te cobra lo que quiere el celular, lo que quiere de prepagas, es el poder económico y mediático, que controla en un Estado paralelo. Y que coarta. Es disciplinador. No a los que piensan como ellos, como a Juntos por el Cambio. Hablo del peronismo".

"Me condenan por un modelo de desarrollo económico y de defensa de los derechos del pueblo. Por eso. La condena no es la cárcel, es la inhabilitación para ejercer cargos, cuando siempre accedí por los votos. Esto me están cobrando. Que la cuenten como quieran".

"Voy a hacer lo mismo que hice en diciembre de 2015. No voy a someter a la fuerza política a que la maltraten con una 'candidata condenada'. Buenas noticias para usted Magnetto, para que en diciembre de 2023 le de órdenes a sus esbirros de Casación para que me metan presa. No voy a ser candidata a nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termina mi mandato y vuelvo a mi casa"

"Esto no fue lawfare, fue mafia juidicial. Eso pasó hoy".