Cristina Fernández de Kirchner: "La Justicia es aliada de la oposición"

Justicia , elecciones, economía, Frente de Todos y proscripción: la agenda de Cristina Fernández de Kirchner , en su discurso de recibimiento del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) , atravesó toda la coyuntura nacional. Tras su aparición en la distinción de Abuelas de Plaza de Mayo , la vicepresidenta viajó a la provincia austral, donde no tenía aparición pública hace 15 años.

Luego de agradecer a las autoridades universitarias, Cristina Fernández de Kirchner inició preguntándose: "¿Cómo estamos a 40 años de democracia? Parece que los tres poderes no funcionan". Posteriormente, recordó la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, sosteniendo que "restituyó a la Casa Rosada como el centro de gravedad de poder político democrático votado de la República Argentina: las decisiones las toma el Presidente".

En ese sentido, subrayó que en los años previos a ese mandato renunció el vicepresidente, Carlos "Chacho" Álvarez, en medio de denuncias de coimas a legisladores. "Teníamos un Poder Legislativo en la que se podía comprar y vender leyes. Teníamos una Corte que se conoció con el nombre de la mayoría automática, que legalizó todas las privatizaciones y todo lo que fue, en cierta manera, el saqueo del patrimonio nacional", agregó.

"Cuando tenemos al sector más importante de la oposición aliado del Poder Judicial, para hacer lo que sabemos que está haciendo, veo que no estamos en un Estado democrático constitucional". Además, opinando sobre el amparo de Luis Juez, sostuvo que "hoy, desde el Partido Judicial, porque ya no se lo puede llamar Poder Judicial, separaron al senador Martín Doñate, que era el representante en el Consejo de la Magistratura y restituyen al miembro que había impugnado. Más mafioso no se consigue".

Luego dio su comentario sobre las conversaciones filtradas de Lago Escondido y a los vínculos con la Causa Vialidad: "¿Qué voy a hablar de mafioso si aquí en Río Negro, en Lago Escondido, todos los argentinos y argentinas pudimos verificar los chats donde por esas casualidades el juez instruyó la causa en la cual ayer acaban de proscribirme fue uno de los que recomendaban cómo hacer facturas truchas".