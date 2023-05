Cristina Fernández de Kirchner: "Este gobierno es infinitivamente mejor del que hubiera sido el de Mauricio Macri"

En su discurso Cristina Kirchner, se refirió a su relación con Alberto Fernández: "Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo, y que no es necesario explicitarlas". Y añadió: "Va a haber crecimiento, pero ojo, cuiden los precios de la economía, porque si no el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos y se lo están llevando cuatro vivos". Y disparó: "Este gobierno es infinitivamente mejor del que hubiera sido el de Mauricio Macri. No tengo dudas".