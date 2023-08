Confirman quién es la novia de Javier Milei

La semana pasada, en medio de la revolución por el batacazo que dio el economista en las PASO 2023, quien había salido a hablar públicamente, fue la cantante Daniela Mori, su exnovia. En diálogo con LAM (América) y Socios del espectáculo (eltrece) contó que lo llamó para felicitarlo, recordó su romance y aseguró que “siempre fue eufórico y apasionado”.

image.png

El lunes, la cantante dio una entrevista en LAM y Ángel de Brito y quiso saber quiso si cuando entró al cuarto oscuro eligió la boleta que tenía la cara de su expareja. Entre risas, respondió que el “voto es secreto”. Fue entonces cuando se dispuso a contar detalles sobre la relación de alto perfil que tuvo con el ahora candidato presidencial, de quien se separó en 2019, tras un año de romance.

“Estuviste mucho tiempo con Javier, fueron a todos los programas en ese momento, cuando todavía no era la figura relevante que es hoy. Le dio mucha popularidad también tu romance”, le dijo el conductor, a lo que Daniela sumó: “Él estaba de economista en ese momento. Yo creo que fue mutuo. A mí siempre me costó ser un poco mediática, de hecho me cuesta un poco hablar. Me es más fácil ir a los programas a cantar. Pero, con él empezó a darse, lo acompañaba y sin darnos cuenta empezamos a dar todo un recorrido en los programas”.