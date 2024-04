Concordia: renunció un importante funcionario de Azcué

De acuerdo a lo que se precisó a Diario Río Uruguay, el ahora ex funcionario argumentó motivos particulares para dar un paso al costado.

Según la fuente consultada por el medio, “la comunicación de la renuncia fue en términos cordiales, no hay nada raro y el intendente entendió los argumentos”.

Osvaldo Pérez Hatoum estaba al frente de una cartera de las que dependen a su vez tres subsecretarías: la de Obras Públicas, la de Servicios Públicos y la de Ambiente.

En estos cuatro meses de gestión, la intendencia de Francisco Azcué debió soportar varias renuncias, entre ellas, las de de María Florencia Prieto (Ex Subsecretaria de Salud), Diego Mediccis (ex director de Defensa del Consumidor), María Laura Beltramino (Ex responsable del Centro de Políticas de Fortalecimiento Social) y Yanina Techera (Ex Directora de Gestión Preventiva).