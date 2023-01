Con críticas a Macri y la Justicia, Alberto Fernández lanzó un spot en clave electoral

https://twitter.com/alferdez/status/1613297558209855502 Somos un pueblo maravilloso que habita una tierra que ofrece todo para un mejor futuro. Un futuro que ya empezó.



Hay mucho más por vivir. Hagámoslo juntos. pic.twitter.com/p9g6dJ9jHi — Alberto Fernández (@alferdez) January 11, 2023

Según publicó Infobae, la idea surgió de una charla entre Alberto Fernández y su portavoz, Gabriela Cerruti. Una primera versión ya había sido terminada la semana pasada y debía difundirse el fin de semana pasado, durante la estadía del presidente en Chapadmalal.

“¿Qué futuro puede tener un país que tiene un ex presidente recorriendo el mundo diciendo que su pueblo es la sociedad más fracasada de los últimos 70 años?”, se pregunta.

Entre los principales guiños políticos se destaca la fugaz aparición de Cristina Kirchner, a quién se la ve algunos segundos de espalda y luego cuando fue víctima de un intento de asesinato en la puerta de su casa.

En esa línea, fuentes de Casa Rosada también dejaron trascender que fue una decisión política que Sergio Massa sea el único ministro que aparece junto al Presidente.

Por otro lado, también fue explícita la vinculación de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro. Entre las imágenes de los disturbios se ve una foto de ambos ex mandatarios abrazados mientras la voz en off de Alberto Fernández dice: “Nos quieren desanimar los mismos que quieren adueñarse de la Patria hablando de nuestra historia como un fracaso. Los que no aprecian la democracia, los que quieren un país para pocos”. En contraste, el Presidente -que participó personalmente de la edición de las imágenes- se muestra abrazado con Lula da Silva.