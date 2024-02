Comenzó el juicio contra José Alperovich

Comenzó el juicio oral contra José Alperovich, el exsenador y exgobernador tucumano acusado del abuso sexual de su sobrina cuando era su asistente en el Senado de la Nación. En el inicio del procedimiento, el imputado declaró: “Quiero la verdad porque esto me mató”.

Pedido de los gobernadores El gobierno no aceptará coparticipar el Impuesto PAÍS

Al llegar al recinto, acompañado por sus cuatro hijos, Alperovich aseguró que iba a declarar y le dijo a TN: “La prueba va a decir la verdad”.

Comenzada la audiencia sostuvo: “Con todo el respeto que le tengo al Poder Judicial porque me ajusto a la Justicia y quiero la verdad, le pido que preste atención a las pruebas”.

“Por consejo de mis abogados me piden que declare después. Sé que todos dirán lo mismo, pero tengo 68 años, once nietos, cuatro hijos, quiero la verdad porque esto me mató”, agregó.

Además, al ser consultado por los funcionarios judiciales especificó que tiene tres empresas: una concesionaria de auto, una empresa ganadera y una inmobiliaria cuyos ingresos generan un monto de $5 millones al mes.