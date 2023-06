Cecilia Moreau ve posible una "reconfiguración" del gobierno

La presidenta de la Cámara de Diputados y dirigente del Frente Renovador, Cecilia Moreau , mencionó esta mañana la posibilidad de una "reconfiguración" política en el Gobierno, aunque sin la ruptura del Frente de Todos (FdT) . Además, planteó sus dudas sobre una posible renuncia del ministro de Economía, Sergio Massa , de cara a las Elecciones 2023 : "Yo no lo descarto y tampoco lo quiero afirmar".

"Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la coalición. Ese ordenamiento acompaña al orden económico y no hay orden económico si el gobierno no se ordena políticamente. El congreso del Frente Renovador va a tener una dinámica de debate político dónde no vamos a definir candidaturas antes que estrategia política", expresó en las vísperas del Congreso del Frente Renovador que se llevará a cabo este sábado con Massa a la cabeza.