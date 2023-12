" Me sorprendió para bien , la verdad que es muy auspicioso que lo haya dicho, porque es indispensable y necesario un mensaje de integridad, un mensaje ético que no pase por alto que esta provincia estuvo sacudida por este escándalo", consideró en diálogo con AHORA .

La exprocuradora, destituida en su cargo por un Jurado de Enjuiciamiento que la acusó de mal desempeño, cree que las fuerzas políticas de la provincia no modificaron su conducta a partir de esta causa, por medio de la cual se investiga un desvío de fondos públicos a partir de contrataciones irregulares.

"Pasó lo que él dijo: las fuerzas políticas miraron para otro lado. Dejaron pasar esto. No voy a decir que son todos iguales, porque no es justo, pero no se le dio la trascendencia que debió dársele", destacó.

Goyeneche valoró en ese sentido las palabras del gobernador: "Más allá de la mirada ética, también es un compromiso. Implica poner la vara en un lugar distinto".

Para la exprocuradora, que llevó adelante la investigación hasta que fue destituida, "lo que nos desalentó es que no parecía haber habido un cambio" en el manejo de los fondos de la Legislatura.

Por último, habló de la apelación de la resolución que la apartó del cargo y se mostró confiada en un fallo favorable: "Mi causa está en la Corte, circulando en los despachos de los vocales. Es algo que no va a ser en lo inmediato, pero con mucha expectativa de que me van a reintegrar en el cargo", concluyó.