Causa Vialidad: "La Fiscalía no pudo sostener la acusación"

"Los peritos de Javier Iguacel, que es quien presentó la denuncia, dijeron que las obras que no están terminadas no lo están por una decisión política del gobierno de Mauricio Macri. No se pudieron demostrar los sobreprecios. La Fiscalía no pudo sostener la acusación sobre Cristina Kirchner", destacó Monteverde. Y agregó: "Las mismas obras que acusan de haber sido direccionadas fueron votadas por la propia oposición de aquel momento".