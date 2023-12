Carolina Losada se mostró en contra de bajar el sueldo de los políticos

La senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada aseguró que no está de acuerdo con que bajen los sueldos de los funcionarios públicos y afirmó que gana “muchísimo menos de lo que ganaba cuando era periodista”. De este modo, destacó que hay que dirigir el ajuste sobre los gastos de la política y sobre “los ñoquis” y “los excesos” de los legisladores.

Según Losada, lo que está mal en la política "no son los sueldos, porque si no los únicos que puedan ser políticos van a ser aquellos que son millonarios o que se dedican a otra cosa al mismo tiempo”, dijo en declaraciones a Neura Radio 89.7 que reprodujo La Capital y afirmó que le dedica todo su tiempo a la actividad pública: "Si vos querés gente part-time o que viva de otra cosa, bueno, la política sería transformada en un lugar para una elite de gente millonaria que puede no vivir de su trabajo”, explicó.

No obstante, la dirigente de Juntos por el Cambio señaló dos aspectos en los que el Estado podría recortar su presupuesto: “El tema de los ñoquis y los excesos”, dijo en referencia a los viajes al exterior de los senadores. Losada recordó su pertenencia a la comisión de Relaciones Internacionales, puesto desde el cual “constantemente tenés millones de oportunidades de viaje, yo no fui a ninguno”.

“Hay un montón que agarran mil viajes, no están nunca porque siempre están viajando y muchas veces es con plata que es del Senado”, acusó la legisladora.