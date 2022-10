Carolina Losada nombró a su hermana Georgina en el Senado y se defendió de las críticas

“Es natural que hagan este tipo de cosas cuando alguien se pone en contra de la corrupción, como me puse en la última sesión, y les dice en la cara lo que son y se manifiesta en contra del pase a planta permanente de personas”, afirmó Losada.

“Ellos van a decir que son empleados que ya trabajaban, pero es pasar empleados a planta permanente. No me sorprende esto del kirchnerismo, es una forma de robarle a la gente, agrandando el Estado”, había dicho Losada en aquel momento.

Ahora, la senadora santafesina justificó la designación de su hermana en su despacho. “Es mi persona de confianza y está más que calificada para el puesto”, dijo, tras lo cual destacó que es licenciada en relaciones internacionales y que le falta poco para recibirse de abogada.

Además, la legisladora destacó que rechazó usar el cupo de empleados que le correspondería designar como vicepresidenta del Senado, cargo que ocupa desde febrero último. “Como vicepresidenta del Senado me ofrecieron una estructura extra y no lo quise porque creo que no es necesaria”, remarcó.

Según consta en la web del Senado, Georgina Losada se encuentra designada como planta transitoria en el despacho de su hermana con la categoría A-1, la más alta del escalafón legislativo. De acuerdo a los datos divulgados por los gremios tras la última paritaria, con los últimos aumentos esa categoría cobraría un sueldo bruto de algo más de $491.000. En su descargo ante La Nación, la senadora Losada dijo que su hermana cobra “mucho menos” que esa cifra.