Carolina Losada habló del DNU: "Hay cosas para rever"

No obstante, la legisladora por Santa Fe advirtió que "hay cosas" de la medida "que se tienen que rever y discutir" porque, aseguró, "se puede sacar algo más rico " de la iniciativa.

Qué dijo Carolina Losada

"Hay cosas que se tienen que rever. Es importante que Javier (Milei) entienda que el Congreso tiene que discutir y que se puede sacar algo más rico y rápido", afirmó Losada en declaraciones a Radio Rivadavia.

Al respecto, la legisladora santafesina opinó que "hay un montón" de los 366 artículos contemplados en el DNU que el bloque de JxC, entre otros, estaría "dispuesto a apoyar", pero consideró que "hay antecedentes que no se puede dejar pasar".

"Hay un 40 por ciento de los temas que no tienen necesidad ni urgencia. Me parece que es importante para cualquier proyecto político y económico el respeto a las instituciones. La libertad es muy importante, pero el respeto también. Lo que hace fuerte a un país es la división de poderes, no querer avasallar a nadie sino conciliar, hablar y explicar", dijo la senadora por Santa Fe.

El Gobierno nacional envió el viernes último al Senado para su tratamiento el DNU 70/2023, que implica una profunda desregulación de la economía, propone un "plan de estabilización de shock", deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.