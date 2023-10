Candidatura de Mauricio Davico: es un "fraude a la Ley", dijo el procurador

A 18 días de las elecciones generales del 22 de octubre, el Tribunal Electoral provincial aún no resolvió sobre la impugnación a la candidatura de Mauricio Davico para intendente de Gualeguaychú . En la previa a esta decisión, este jueves emitió su dictamen el procurador general Jorge García , quien con una extensa argumentación opinó a favor de la nulidad de la candidatura, tal como lo resolvió la Junta Electoral de Gualeguaychú. Si bien esta posición no es vinculante, tiene un peso importante y de este modo el dirigente de Juntos por Entre Ríos quedó con un pie afuera de los comicios.

“Adelantamos nuestra posición coincidente con el fallo de la Junta Electoral Municipal, no solo por la lectura simple y de sentido común del texto Constitucional y legal, -con sus antecedentes- sino porque ello condice con nuestra postura y del STJER” sostuvo García en el dictamen al que accedió ANÁLISIS.

"La controversia atinente a los hechos, obedece a que Davico pretende que modificó su domicilio a Gualeguaychú tempestivamente para competir en estos comicios, lo que es negado por los legitimados que lo impugnan, tesitura que ha sido acogida favorablemente -con toda razón-, en el fallo".

“Solo es posible comprender y dar la razón al fallo si no se disecciona las partes de esta aventura ‘re reeleccionista’, que justifica la analogía con la figura del ‘fraude a la ley’, sino que se analiza como un contexto de significado social destinado a quebrantar la regla Constitucional y Legal que limita las reelecciones consecutivas a una sola ocasión”, agregó.

Ahora, resta esperar el fallo definitivo (en la instancia provincial) del Tribunal Electoral Provincial.

"Davico sigue siendo candidato"

De inmediato, tras conocerse el dictamen de la Procuración, el espacio político de Davico emitió un comunicado:

"Ante el dictamen publicado del Dr. Jorge Amilcar García, hacemos saber a los ciudadanos de Gualeguaychú que el mismo no implica ningún fallo, sino una simple opinión de él como Procurador General. No es una opinión vinculante, por lo que no obliga al Tribunal Electoral de Entre Ríos, que ya habilitó a DAVICO a competir en las PASO, y es quien decidirá en la materia".

"Por otro lado, no nos sorprende la postura del Procurador García porque la había expuesto en su dictamen anterior, en el que había incurrido en errores que ya hemos señalado en nuestro recurso de apelación. Por ese motivo debemos aguardar la decisión del Tribunal Electoral de Entre Ríos con la misma convicción de siempre puesto que Mauricio Davico fue consagrado por el voto en las PASO y cumple con los requisitos legales y constitucionales para ser Intendente de la ciudad de Gualeguaychú".