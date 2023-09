Candidatas del peronismo entrerriano se reunieron en Paraná 

Sobre los caminos recorridos, Stratta recordó cómo se gestó la Ley de Paridad Integral en el contexto de pandemia y las reuniones previas a la Red para la Igualdad, multipartidaria y multisectorial. “A partir de esa ley tenemos una democracia que es mejor, las democracias paritarias son democracias mejores, más plurales y más representativas”, destacó.

En otro tramo de su discurso, recordó a Evita; “Una figura política que disputó y construyó poder cuando las mujeres no votábamos, cuando las mujeres ni siquiera podíamos elegir”. "Las mujeres sabemos de disputas de poder, sabemos de lucha, sabemos de derechos, sabemos de conquistas y también sabemos lo que significa cuando se retrocede, cuando los derechos están en jaque. Por eso me parece que en este momento, en el marco de esta lucha política y electoral, tenemos que tener claridad y argumentar, porque se trata nada más y nada menos que de defender derechos y de conquistas sociales”, aseveró.

En esta línea, la vicegobernadora se preguntó: “¿Cómo nosotras vamos a dejar que un porteño venga a gobernar la provincia de Entre Ríos recitando frases de un manual de marketing? ¿Cómo nosotras no vamos a defender a Beto, que es un hombre de este pueblo, de esta tierra, junto con su compañera de fórmula Claudia, que viene de ser ocho años intendenta en su territorio y resolverle las cosas a la gente?". Y agregó: "No podemos mirar de costado como un hombre con una motosierra se pasea por los canales de televisión planteando que van a recortar los derechos. Cómo vamos a permanecer nosotros mirando y creyendo que esto no nos va a pasar si se trata del contexto, de la realidad que nos atraviesa y nos interpela”, advirtió.

Stratta continuó: “Tenemos con qué y tenemos con quiénes. Por eso me parece que la batalla es cultural, es política, es electoral y creo que está muy bueno que hoy cada una de nosotras esté aquí ratificando un compromiso”.

La presidenta del Senado también dijo en su discurso que es necesario militar el “Sí, hay Mujeres” destacando la unidad del espacio. “Quiero agradecerles por estar hoy en este encuentro. Acá están las mujeres peronistas que van a salir a militar con coraje, con convicción, con amor, con compromiso, con organización, haciendo lo que hay que hacer, no dejando nada, nada librado al azar y con la certeza, compañeras, que trabajamos por la alegría de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra nación”, cerró.

Sí, hay candidatas

La candidata a intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó: “Creo que es un momento de argumentar porque nos sobran los motivos”, dijo tras destacar al radicalismo y al peronismo como dos movimientos históricos que significaron la inserción masiva de sectores agricultores, industriales y trabajadores. Luego, se refirió al rol del Estado y la importancia de rebatir las posturas de políticas de ajuste. “Nosotras ponemos corazón, compañeras, y ese corazón lo podemos poner ahora en estos 25 días, argumentando”, remarcó al tiempo que expresó: “Aún en la peor crisis, nuestro gobierno nacional hizo obras en todas las provincias. Nuestro gobierno provincial no dejó una sola Municipalidad sin atender con obras”, remarcó Romero y al final de su alocución señaló: “Nos dicen que gobernamos durante 20 años, ellos todas las veces que fueron gobierno, las políticas trasladaron dolor, achicamiento del Estado, no lo permitamos, luchemos”.

En tanto, la candidata a vicegobernadora Claudia Monjo, dijo en su discurso: “Nos encanta decir que estamos en un día peronista y nos sentimos orgullosas de ser peronistas y de estar todas juntas compartiendo, abrazándonos y dándonos muchas fuerzas en estos 25 días que nos quedan para el 22 de octubre. Y hago mías las palabras de todas y cada una de ustedes de las que hablaron antes porque todas dijeron cosas muy importantes, muy valiosas, que creo que nos identifican a todas las que estamos acá”.

Luego, la actual intendenta de Villaguay consideró además que “estamos viviendo un momento en que el país nos convoca, las comunidades nuestras nos convocan, la provincia nos convoca a seguir defendiendo tantos derechos que se han conquistado y no tenemos que dar ningún paso atrás”, subrayó y agregó: “Acá se juega un modelo de país, un modelo de provincia y un modelo en cada una de nuestras localidades”.

Saludo de Bahl

Durante la actividad, el candidato a gobernador de Entre Ríos Adán Bahl envió un video con un mensaje para todas las mujeres presentes: “Hoy no puedo estar acompañándolas, pero quiero mandarle un fuerte abrazo y felicitarlas especialmente por esta iniciativa. Tenemos muchos logros, tenemos la paridad de género que ha sido un logro de la lucha de todas ustedes, de Laura Stratta, son logros que tenemos que defender. También tenemos que gritar muy fuerte en Entre Ríos: Si, hay candidatas. Y tenemos que seguir trabajando de acá al 22 de octubre para que la provincia siga siendo peronista. Abrazo grande para todas”, fueron las palabras de Bahl.

Presencias

El encuentro contó con la participación de candidatas de todos los departamentos de Entre Ríos, entre ellas, Mariela Ponce, secretaria General de ATSA y candidata a concejal por Paraná; Lorena Arrozogaray, viceintendenta de Gualeguaychú y candidata a diputada provincial; Silvina Deccó, coordinadora del Área de Desarrollo Humano del Municipio de Diamante y candidata a diputada provincial; Micaela Cevasco, candidata a concejal por Gualeguay; Silvia Nene Moreno, candidata a diputada provincial del Departamento San José de Feliciano; Patricia Díaz candidata a senadora por el Departamento La Paz; Mayda Cresto candidata a senadora por Concordia; Marisa Follonier viceintendenta de San José y candidata a senadora por su departamento; Rocío Bordet, candidata a viceintendenta de San Salvador; Isa Castagnino, candidata a intendenta de Victoria; Laura Quintana, candidata a viceintendente de Rosario del Tala; y Luján Hermosa, candidata a intendenta de Santa Ana del departamento Federación.

Además, estuvieron presentes legisladoras provinciales y nacionales, referentes sindicales, concejalas, intendentas y viceintendentas de distintas localidades entrerrianas.

Sobre la Ley de Paridad Integral

La Ley de Paridad Integral Nº 10.844 fue promulgada en 2020, impulsada por la vicegobernadora a través de la Red para la Igualdad. La misma establece el principio de paridad de género en la conformación e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos, Asociaciones, Colegios y Consejos Profesionales.

Se entiende por paridad de género la representación igualitaria de varones y mujeres en un cincuenta por ciento (50%) para cada género en la conformación de listas electorales, y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y temas o nóminas de designación.