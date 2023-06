Bomba de Elisa Carrió: "Carolina Losada no conoce Santa Fe"

En segunda edición de la exposición agropecuaria AgroActiva , Lilita apuntó contra el frente santafesino y respaldó a Lucila Lehmann y Eduardo Maradona , los dirigentes provinciales que se postularán por la Coalición Cívica sin integrar ningún bloque: “No queremos integrar listas con personas vinculadas o cómplices del narcotráfico ”. “ No hay que armar alianzas porque sos mascarón de proa de los peores”, analizó.

En ese marco, criticó al actual titular del PRO nacional y precandidato a vicegobernador santafesino, Federico Angelini, calificándolo de "puntero" y entendiendo que "es una falta de respeto que me lo manden a negociar". “Le pedimos muchas veces que convoque a la comisión del narcotráfico en el Congreso de la Nación y jamás la convocó”, precisó.

También apuntó contra Carolina Losada, precandidata a gobernadora: “La quiero, pero no conoce Santa Fe”. “Losada no vivió los últimos 30 años teniendo que luchar como me pasó a mí”, añadió.

Además, Elisa Carrió no se bajó de la carrera presidencial dentro de la coalición opositora y reiteró saber "qué vamos a hacer con las retenciones y lo voy a detallar cuando presente mi plataforma electoral, el próximo 24 de junio”. "Los otros candidatos me han copiado toda la vida”, consideró.