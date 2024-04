Blanca Osuna cuestionó a Martín Müller por sumarse al gobierno nacional: "A mí me da vergüenza"

Osuna se reunió este miércoles a estudiantes de todo el país en la Comisión de Educación: "El valor de ayer fue escuchar las voces de las y los estudiantes de distintas universidades del país", precisó.

"Estamos en un punto álgido y corren serio riesgo" las universidades y las escuelas públicas, consideró la diputada en diálogo con Radio Plaza.

Polémica designación de Martín Müller

La designación en el gabinete nacional del extitular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, generó malestar en el peronismo entrerriano.

Osuna, quien ocupó años atrás ese cargo en otro gobierno peronista, fue muy crítica de la decisión que adoptó el gualeyo.

"La verdad que lo idea sería que él explique cuál es la razón de la aceptación y la oferta, y que quien lo convocó en su momento, el gobernador Bordet... capaz han hablado. Me llama la atención porque si uno pasa revista a todas las políticas educativas nacionales, y a la postura del presidente, es inexplicable. Pero cada cual en su vida tiene que dar cuenta de lo que hace y decida. A mí me da vergüenza", dijo.

La crítica de Gustavo Bordet a la decisión de Martín Müller

"Me sorprende lo de Martín Müller. Ha dado un giro copernicano en su vida política. No estoy para cuestionar o criticar, pero respeto a las personas que tienen coherencia en política y trayectoria. Cuesta generar confianza cuando se está de un lado y al otro día se está en otro. Eso no habla muy bien", aseguró Gustavo Bordet en diálogo con el Nueve.