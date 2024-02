Beltrán Benedit sobre la Ley Ómnibus: "Tendríamos los votos para que se apruebe"

"Tenemos tres dictámenes que salieron de la comisión plenaria. Se está tratando en términos generales. Hay posibilidades de que se trate la ley hoy, hacia la noche. Si así fuera, somos optimistas, tendríamos los votos para que se apruebe en términos generales", precisó.

El diputado se refirió al pedido para que la norma vuelva a comisión, que fue votado negativamente, como así también a la denuncia de que el dictamen no llegó al recinto. "Ellos no quieren que esta ley salga, nosotros queremos que salga, como la mayoría de los argentinos. Están argumentando esos temas, no me consta que sea así".

Benedit habló de "desestructurar aquello que iba contra la libertad", y por eso es necesaria la ley, y defendió el megaproyecto de más de 600 artículos por "lo difícil que es avanzar".