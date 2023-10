Atentado a CFK: ordenan secuestrar el celular de Milman

El máximo tribunal penal declaró "inadmisible" una apelación de Milman contra la decisión de la Cámara Federal que le ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti que secuestrara el celular para un peritaje sobre sus comunicaciones en el contexto del atentado.

No obstante, el celular que entregó Milman –y que todavía no fue peritado— no es el que utilizaba al momento del intento de homicidio contra la vicepresidenta, según denunciaron los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes representan a Cristina Kirchner.

Los camaristas de Casación Ángela Ledesma y Alejandro Slokar sostuvieron que la oposición de Milman a la medida de prueba sólo evidenciaba "la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postulaba". "No resulta suficiente para habilitar la intervención de la Cámara de Casación", sostiene la resolución