Aníbal Fernández fue citado a Diputados para explicar la situación de inseguridad de Santa Fe

“Qué pasa con los efectivos federales que prometieron y no llegaron; dónde están asignados los que llegaron, qué función cumplen; cómo se articula el trabajo con los municipios y la provincia”, resaltó el diputado de Juntos por el Cambio.

Y agregó: "No hay más tiempo. Cambian los ministros pero la sarasa parece ser marca registrada de este Gobierno. Y si no se dan cuenta, en Santa Fe la cosa no está para sarasa”.

En ese sentido, la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, aseguró que se le enviará la citación por tercera vez para que asista a la comisión de Seguridad Interior.

"El 9 de marzo el ministro de Seguridad Aníbal Fernández comparecerá en la comisión de Seguridad. #RosarioArde", señaló el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri.

Y expresó: "Gracias al diputado @juanmartinmusac, desde JxC logramos que el Frente de Todos acepte citar a la comisión de Seguridad al ministro Aníbal Fernández para que explique la tremenda situación de Rosario. En el transcurso de la sesión se pondrá la fecha. Tiene que ser urgente".

A principios de este mes, en medio de otra escalada de tensión y ataques en Rosario, Aníbal Fernández se cruzó duro con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

El mandatario provincial había cuestionado que la ayuda del Estado Nacional no alcanzaba para la situación de Rosario, mientras que el ministro de Seguridad afirmó que "el problema" lo tiene que resolver con "su Policía".