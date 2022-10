Ángel Giano llamó a "escuchar las bases y la militancia"

El legislador explicó que entiende la lealtad peronista como "la responsabilidad de anteponer la necesidad del pueblo, a los intereses personales" y manifestó que "la militancia es una actividad orgánica, en la que se respetan las decisiones que tienen como finalidad el bien común y la absoluta convivencia democrática".

"En mi largo camino dentro del peronismo he aprendido que no siempre las aspiraciones personales llegan a concretarse porque primero está la patria, después el movimiento y por último las personas. Soy un convencido de que nuestra esencia es trabajar para beneficiar al pueblo y no a uno mismo, y que lo colectivo siempre está primero. Solo así alcanzamos la verdadera justicia social”, aseguró Giano.

Para finalizar, el concordiense subrayó: “Hoy más que nunca abrazamos las políticas públicas que tuvieron su inicio con los gobiernos de Perón y reivindicamos las luchas de trabajadoras y trabajadores por la Argentina que soñamos y una Entre Ríos cada vez mas justa".