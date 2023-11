Alicia Aluani apuesta al diálogo para convivir con los gremios y conducir el Senado

Con respecto al vínculo que la gestión de Juntos por Entre Ríos mantendrá con los gremios que representan al personal estatal y docente del Estado entrerriano, señaló: “Siempre que lo que planteen esté dentro de las posibilidades de poder hacerlo, trabajaremos bien y creo que no va a haber problemas”.

En el marco de un “proceso tremendo de inflación es lógico que los trabajadores pidan mejores salarios, pero vamos a ir teniendo en cuenta el contexto”, sostuvo y puso sus fichas a que “prime el diálogo y el sentido común”.

Senado adverso

Si bien en la categoría a gobernador Rogelio Frigerio se impuso en 11 departamentos, en la de Senadores Departamentales Juntos por Entre Ríos no logró mantener esa performance y se quedó con 8 de las 17 bancas: las otras nueve quedaron en manos del justicialismo.

Aluani le restó importancia a esta desventaja que la fuerza que representa tendrá en el Senado entrerriano que deberá conducir desde el 10 de diciembre: “Soy una persona de diálogo y siempre apunto a buscar consensos, me muevo en esos parámetros”, se definió.

Consideró que “el objetivo común debe ser el bienestar de la ciudadanía entrerriana” y afirmó que “no es momento de pelearnos para sacar réditos personales o partidarios”.

“Espero tener un diálogo fluído y de respeto, y que alcancemos consensos por el bien de todos los entrerrianos”, manifestó luego.

El gabinete y el rol de la UCR

Si bien sostuvo que los anuncios sobre quién ocupará cada uno de los Ministerios los hará oportunamente el gobernador electo Rogelio Frigerio, dijo que “los principales ministerios” ya tienen nombres y adelantó que la semana que viene se van a ir anunciando.

El único puesto que hasta el momento tiene nombre y apellido es el de Planeamiento, Infraestructura y Servicios: será para el intendente de Crespo, Darío Schneider, del sector del radicalismo que enfrentó a Frigerio en las PASO.

Su vínculo con Frigerio y el rol de la UCR

Teniendo en cuenta algunos antecedentes que marcaron profundas diferencias entre integrantes de fórmulas de gobierno (Cristina-Cobos, Varisco-Etienot- Alberto-Cristina), se le preguntó sobre cómo imagina su vínculo con Frigerio, con quien se conoció hace apenas unos meses: “Conformamos una coalición y tenemos los mismos objetivos. En este tiempo de campaña hemos tenido una buena relación y creo que vamos a seguir manteniéndola. Si surgen diferencias las solucionaremos hablando”.

También se refirió al rol que tendrá la UCR en el Gobierno de Juntos por el Cambio: “El partido no solo me tiene a mí como representante en la coalición, sino que también tiene a muchos intendentes, diputados y senadores”.

“Estamos todos en el mismo barco y no ceo que haya diferencias al momento de tomar decisiones. Tampoco ceo que un partido predomine sobre otro. Somos muchos radicales y estamos bien representados”, remarcó la dirigente.

“Avizoro que trabajaremos bien juntos y que seremos un buen gobierno”, señaló la vicegobernadora electa.

Alicia Aluani: "No voy a votar en blanco”

Luego se refirió al balotaje en el que la coalición que representa quedó afuera y recordó: “Nuestro partido decidió mantenerse neutral y que cada militante vote a quien considere el mejor”.

Aluani prefirió no dar a conocer a quién votará el 19 de noviembre: “Teniendo en cuenta el lugar que tengo, creo que no es conveniente decir a quién votaré, pero sí puedo decir que mi voto no será en blanco porque creo que es momento de tomar decisiones”.

“Apostábamos a un gobierno de Patricia Bullrich, pero no pudo ser”, acotó luego.

¿Te sorprendió la reunión de Bullrich y Macri con Milei a dos días de las elecciones de octubre? “Como estamos dentro de una coalición pensé que iba a ser debatido en ese marco, pero después Patricia dijo que era una decisión personal y la tomé como tal”, respondió minimizando el quiebre que significó tal definición inconsulta.

