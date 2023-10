Alberto Fernández tildó de "loco" a Javier Milei y defendió el vínculo con China

"Hay algún loco que dice que no va a acordar ni negociar con X país cuando en verdad son esos países los que ayudan muchísimo a la Argentina" , expresó el mandatario en declaraciones radiales luego de que su par chino, Xi Jinping accediera a garantizarle al país una nueva ampliación del swap negociada en 6.500 millones de dólares.

Desde Beijing, el mandatario enfatizó: "Hay que valorar dónde están los amigos que nos ayudan. Admito que hemos logrado con Xi Jinping un vínculo especial, singular, donde hemos ganado confianza entre nosotros. Ha respetado siempre a la Argentina y es el mismo respeto que guardo por él y por su país".

"Hemos construido un vínculo muy sólido con alguien que cree, como nosotros, que el mundo pasa por el multilateralismo y volver a recrear a las organizaciones internacionales que se crearon después de la segunda guerra mundial", completó el Presidente que durante sus cuatro años de gestión se reunió en varias oportunidades con Xi.

Sus dichos llegan después de que el diputado libertario asegurara que en China "la gente no es libre, no puede hacer lo que quiere; y cuando hacen lo que quieren, los matan. No hago tratos con comunistas”.

Sus expresiones le valieron la respuesta del vocero de la cancillería china, Wang Wenbin: "Si Milei visita China es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y seguridad del pueblo chino".

"China está ayudando a un gobierno que está terminando, no está especulando con nada. El domingo son las elecciones y hoy nos está recibiendo", contraatacó Alberto Fernández, y completó: "Es para que los argentinos entiendan cómo funcionan las cosas. Hay que saber valorar a los amigos porque sino terminamos todos confundidos".

Por último, el jefe de Estado se mostró deseo de ser sucedido por el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, el 10 de diciembre y celebró la asistencia financiera recibida por parte de China.

"Me da mucha alegría porque nos permite cerrar el año tranquilo, dejar una economía con 36 meses ininterrumpidos de crecimiento del empleo registrado, donde la actividad industrial tuvo el mayor crecimiento de los últimos 7 años y nos da una enorme tranquilidad para el futuro. Quien me suceda, que espero que sea Sergio [Massa], va a tener una base que le otorgue mayor tranquilidad para poder enfrentar al futuro", concluyó.