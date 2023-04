Alberto Fernández: "La crisis climática condiciona el desarrollo"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "el mundo tiene una tremenda crisis climática, que condiciona el desarrollo y la prosperidad de muchas naciones y pueblos" y señaló que "el hemisferio sur no es el causante" de esta crisis, sino que es responsabilidad del "capitalismo financiero desbocado" que solo piensa en "profundizar ganancias".

"El hemisferio sur no es el causante de esa crisis, la causa es la avaricia humana, el capitalismo financiero desbocado que con tal de profundizar ganancias no mide los daños. Ese desarrollo generó una enorme desigualdad en el mundo", expresó Fernández.

Y continuó: "América Latina tiene poco que ver con la contaminación en nuestro ambiente. Menos tiene que ver África, que padece los efectos de un modo tremendo".

Así lo manifestó el mandatario al inaugurar la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner (CCK).

Allí dijo que "el mundo tiene una verdadera crisis climática que condiciona el desarrollo y la prosperidad de muchas naciones y muchos pueblos", y "pone en la discusión pública el problema de la crisis climática para darle la dimensión que tiene".

Y reiteró como en otros discursos que "diez personas tienen la misma fortuna que el 40% de los habitantes del planeta", lo que "hace de nuestro planeta un lugar invivible".

Fernández enfatizó que "los años pasan y la crisis no parece estar resolviéndose", y contó: "El año pasado me tocó presidir la Celac, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y me di cuenta que el problema climático afecta a todo el continente y particularmente al Caribe".

En ese marco refirió que "ese avance de los mares en países insulares es un enorme resto. Pero no son solo el avance de la aguas, son tornados que antes no aparecían y se llevan poblaciones enteras".

Reseñó que la Argentina tuvo "la sequía más importante desde 1929, cien años prácticamente. Una sequía de una magnitud que nos afecta considerablemente", en la cual "el 30% producción de nuestra producción agropecuaria y ganadera se pierden, son divisas que dejan de ingresar, reservas que se pierden".

"Todos lo padecemos pero no todos tenemos la misma culpa", puntualizó, porque "América Latina tiene poco que ver con la contaminación de nuestro ambiente".

En ese marco, manifestó que "menos tiene que ver África, que padece y sufre los efectos de un modo tremendo", en donde "las zonas desérticas se van ampliando", y destacó que "aún le quedan las selvas, que proporciona oxígenos al planeta".

"Como nos quedan el Amazonas, los bosques chaqueños, el bosque andino", en la región, que "dan oxígeno al mundo desarrollado, que poco está preocupado", publicó Télam.