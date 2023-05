Alberto Fernández hizo un llamado a la "unidad" en el Tedeum

"Tenemos que construir una convivencia democrática que nos falta. Está claro que en la diversidad pensamos disiento y tenemos miradas y aspiraciones de país distintos, pero tenemos todos los compromisos que usted cardenal nos ha marcado: primero los últimos nos enseña el papa Francisco", expresó Fernández.

“Quiero darle las gracias por esta oportunidad de dar unas palabras en el Tedeum”, dijo y recordó los dichos de Jorge Bergoglio. “Nunca dejó de ayudar cuando la Argentina lo necesitó. Quiero rezar por él, por ustedes, y por cada argentino y argentina, para que de una vez por todas podamos construir esa unidad de la que habló el cardenal, y para que podamos construir en unidad una sociedad más justa”, afirmó.

En ese marco, el mandatario señaló que se trata de su "último 25 de Mayo como Presidente en este mandato" al igual que el del "querido cardenal" (quien concluirá este año su servicio sacerdotal) por lo que significaba para ambos una fecha patria "distinta".

El mandatario también destacó que recurrió en este tiempo "muchas veces" al Sumo Pontífice "porque Argentina lo necesitaba".

"El querido papa siempre estuvo ayudando. Hoy lo hago publico porque siempre lo hizo en silencio. Nunca dejo de ayudar", cerró.

Previo al inicio de la ceremonia, Fernández charló con los periodistas acreditados en Casa Rosada y les confió que para él, la fecha patria que se conmemora en esta jornada "es un 25 de Mayo muy especial" porque era "el último de este mandato".

"Con lo cual lo celebro de modo especial. A todos nos convoca a repensarnos como sociedad. Y es también un día especial para mí porque hace 20 años entrábamos con Néstor (Kirchner) a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo, honestamente", refirió el mandatario. Y agregó: "Me acuerdo de cada detalle y también me emociona en aquel momento, me emociona el recuerdo".

"Creo que para todos los argentinos el 25 de mayo es un día que debe llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión", señaló Fernández.